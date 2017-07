Putin bo izgnal 755 ameriških diplomatov in članov osebja iz države

BBC: Gre za največji izgon diplomatov iz katere koli države v sodobni zgodovini

31. julij 2017 ob 08:56

Moskva/Washington - MMC RTV SLO

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal, da bo kot povračilni ukrep Moskve zaradi ameriških sankcij proti Rusiji iz države izgnal 755 ljudi, ki so zaposleni na ameriških diplomatskih predstavništvih v Rusiji.

To odločitev je sprejel v petek, uradno pa jo je potrdil v nedeljo. 755 ljudi mora Rusijo zapustiti do 1. septembra, zmanjšanje števila pa vključuje osebje na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi ter na ameriških konzulatih v Jekaterinburgu, Vladivostoku in St. Peterburgu, poroča BBC. Ukrep pomeni, da se bo število Američanov, zaposlenih na njihovem veleposlaništvu v ruski prestolnici, zmanjšalo na 455, kar je točno toliko, kot je zaposlenih ruskih državljanov na njihovem veleposlaništvu v Washingtonu.

Putin: Ne želim si novih ukrepov

Po poročanju BBC-ja to pomeni največji izgon diplomatov iz katere koli države v sodobni zgodovini. Putin je dejal: "Več kot 1.000 ljudi je delalo in še vedno dela na ameriškem veleposlaništvu in konzulatih. 644 ljudi mora takoj prenehati svoje dejavnosti v Rusiji." Ob tem je sporočil, da si ne želi sprejeti novih ukrepov, a hkrati dejal, da ne vidi možnosti, da bi se v bližnji prihodnosti vezi med Rusijo in ZDA izboljšale.

Spor zaradi rezidence in skladišča

Moskva je ob tem še sporočila, da od 1. avgusta ameriškemu veleposlaništvu ne bo več dovolila uporabljati dveh nepremičnin v Moskvi - rezidence in skladišča. Moskva in Washington se sicer že več mesecev prerekata okoli dveh nepremičnin v ZDA, ki sta bili v lasti ruskega veleposlaništva. ZDA so namreč prepričane, da so iz teh dveh lokacij ruski obveščevalci izvedli več hekerskih napadov, kar Rusija zanika. Stavbi v New Yorku in Marylandu so zaprli.

Ameriška administracija je sporočila, da obžalujejo izgon, saj gre za nepotrebno dejanje. "Ocenjujemo posledice takšne poteze in še preučujemo naš odziv," so sporočili iz State Departmenta.

Sankcije in protisankcije

ZDA so nove sankcije proti Rusiji uvedle kot povračilni ukrep za rusko priključitev Krima leta 2014 in domnevno rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve. Konec decembra lani pa je takratni ameriški predsednik Barack Obama iz države izgnal 35 ruskih diplomatskih uslužbencev zaradi suma vohunjenja. Ruski predsednik Putin se takrat ni odzval.

A. P. J.