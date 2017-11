Putin, Erdogan in Rohani na pogovorih o mirovnih prizadevanjih v Siriji

Rusija in Iran podpirata Asada, Turčija upornike

22. november 2017 ob 17:47

Soči - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin v Sočiju na pogovorih o skupnih prizadevanjih za končanje vojne v Siriji gosti turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in iranskega predsednika Hasana Rohanija.

Putin je pred začetkom pozval k popuščanju vseh strani. Rusija in Iran namreč podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada, Turčija pa sirske upornike. Ruski predsednik je spomnil, da so vse tri države Siriji pomagale pri preprečitvi zavzetja države s strani mednarodnih teroristov, skrajne skupine Islamska država, kar bi pomenilo humanitarno katastrofo. Pozval je tudi k nadaljnji pomoči Siriji.

Erdogan je po srečanju povedal, da je bistveno za vse vpletene strani, da prispevajo k politični rešitvi krize, ki bo sprejemljiva za prebivalce Sirije. Dan pred vrhom je v turškem parlamentu opozoril, da je "Asadov režim, ki ima na svojih rokah kri več sto tisoč svojih državljanov, še vedno na oblasti".

Putin je Asada gostil že v ponedeljek, ko je izrazil prepričanje, da se bo vojaško posredovanje v Siriji kmalu končalo. Po njegovem mnenju je nastopil čas za politični proces. Ruski predsednik je v ponedeljek tudi izrazil zadovoljstvo, da je Asad pripravljen sodelovati s tistimi, ki so pripravljeni na izgradnjo miru in poiskati rešitve.

Rohani je pozval h koncu zunanjega vmešavanja v konflikt. Prisotnost tujih vojaških sil v državi je po njegovem mnenju dopustna le na povabilo sirske vlade. Naloga tujih sil je izkoreniniti zadnje teroristične celice, nato bo država pripravljena za ponovno politično vzpostavitev, je še dodal iranski predsednik, po mnenju katerega morajo o usodi Sirije odločati Sirci sami. Za končni cilj je označil politični dialog vseh sirskih političnih strank.

Rohani je v dneh pred srečanjem dejal, da današnji vrh vidi kot nadaljevanje sirskih mirovnih pogovorov iz kazahstanske prestolnice Astana. V okviru teh pogovorov so vzpostavili tudi štiri varna območja, ki so prispevala k zmanjšanju nasilja, vendar kljub temu tam občasno potekajo spopadi.

Pogovori s Trumpom in Salmanom

Vrh v Sočiju bo po napovedih Moskve pomagal ravno pri ponovnem zagonu neposrednih pogajanj med sirsko vlado in opozicijo, saj je zmaga nad Islamsko državo v Siriji vse bliže. Predsednik Putin se je v zadnjih dneh po telefonu pogovoril tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in savdskim kraljem Salmanom. Pogovore je označil za del ruskih prizadevanj v iskanju mednarodnega dogovora za končanje šestletne vojne v Siriji.

