Putin: Gre za kršitev mednarodnega prava in napad na suvereno državo

Šlo naj bi za "sorazmeren odgovor"

7. april 2017 ob 08:01,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 10:16

Pariz/Moskva/Canberra - MMC RTV SLO/Reuters

Medtem ko ameriške zaveznice, med njimi Velika Britanija, Savdska Arabija in Avstralija, odobravajo ameriški napad na sirsko zračno oporišče, ga Iran in Rusija na drugi strani obsojata.

Ruski predsednik Vladimir Putin je po navedbah njegovega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova dejal, da so bili ameriški zračni napadi izvedeni pod pretvezo, in sicer gre po njegovem mnenju za ciničen poskus odvračanja pozornosti sveta od smrti civilistov v Iraku. Kot so sporočili iz Kremlja, so napadi škodovali ameriško-ruskim odnosom, ki so že sicer napeti, in pomenijo resno oviro pri oblikovanju mednarodne koalicije v boju proti terorizmu. Ob tem so v Kremlju zatrdili, da ruska vojska nima kemičnega orožja, poroča RT.

Tudi vodja odbora za obrambo in varnost v ruskem zgornjem domu Viktor Ozerov je dejal, da bi ameriški zračni napadi na sirsko oporišče lahko škodovali prizadevanjem v boju proti terorizmu. Namestnik vodje odbora za obrambo v ruskem spodnjem domu pa je kritično dejal, da je ameriški napad znak, da ima Washington dvojna politična merila. Po njegovih besedah ZDA Islamsko državo izkoriščajo kot orodje za svoje geopolitične interese, poroča Reuters.

Trump ukazal napad na sirsko vojaško oporišče

Iran je ostro obsodil napad. "Iran ostro obsoja vsakršne enostranske napade. Takšni ukrepi bodo okrepili teroriste v Siriji ... in zapletli razmere v Siriji in na tamkajšnjem območju," je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Kasemi.

Napad smo zahtevali že leta 2013

Francoski predsednik Francois Hollande je dejal, da je Francija napade na sirski režim zahtevala že po napadu s kemičnim orožjem leta 2013. Ob tem je napovedal, da si bosta Francija in Nemčija še naprej prizadevali za ustrezen odgovor na domnevno kemični napad v okviru Združenih narodov. Francoski obrambni minister Jean-Marc Ayrault je predtem potrdil, da ga je o napadu vnaprej obvestil ameriški državni sekretar Rex Tillerson. Ameriški napad je po njegovem mnenju opozorilo zločinskemu režimu. Kot pravi Ayrault, prihodnost Sirije ni z Asadom. Dejal je še, da morajo Iranci in Rusi doumeti, da podpora Asada ni smiselna, in dodal, da ne želijo sporov z njimi.

Avstralski premier Malcolm Turnbull je ameriško vojaško operacijo označil za "sorazmerno in premišljeno," Rusijo pa pozval, naj stori več za zagotovitev miru v Siriji. "Polno podporo" ZDA sta že izrekli tudi Savdska Arabija in Turčija. Namestnik turškega premierja Numan Kurtulmus je v pogovoru za Fox TVe dejal, da mora biti Asadova vlada kaznovana na mednarodnem področju in da je treba pospešiti mirovni proces v Siriji. Ameriško akcijo so podprle tudi skupine sirskih upornikov, združene v Sirsko nacionalno koalicijo.

Tudi britanska vlada je izrazila polno podporo Washingtonu. Kot so zapisali, je šlo za sorazmeren odgovor na "barbarski napad s kemičnim orožjem," ki ga je izvedla sirska vlada.

Tudi Poljska podpira ZDA

"ZDA zagotovo zagotavljajo svetovni mir in red. In obstajajo situacije, ko se je treba odzvati, situacije, ko so potrebna dejanja," je dejal tiskovni predstavnik poljske vlade Rafal Bockenek. "V zadnjih letih smo videli zlorabe sirskega režima - nihče se ni odzval nanje."

K. T.