Putin in Erdogan pozdravila "popolnoma obnovljene" odnose

Pogovor tudi o Siriji

3. maj 2017 ob 14:24

Soči - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je v črnomorskem letovišču Soči sprejel turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Putin je pred začetkom srečanja dejal, da se bosta pogovarjala o krizi v Siriji in dvostranskih odnosih, ki so se močno izboljšali.

Putin je že ob sprejemu turškega predsednika pohvalil izboljšanje odnosov med državama, ki so postali "posebni in so jih popolnoma obnovili". Naj spomnimo: odnosi so se zaostrili, ko je Turčija novembra 2015 sestrelila rusko vojaško letalo na obmejnem območju med Turčijo in Sirijo.

Med temami je tudi postopno odpravljanje sankcij na področju kmetijstva, ki jih je Rusija uvedla proti Turčiji po sestrelitvi letala. Sankcije sta deloma sicer že odpravila na srečanju marca.

Erdogan in Putin bosta izkoristila priložnost tudi za pogovor o krizi v Siriji, kjer sta sicer na nasprotnih bregovih. Medtem ko Putin podpira sirski režim Bašarja Al Asada, Turčija v Siriji podpira uporniške sile.

Pred odhodom v Soči je Erdogan dejal, da bo Sirija zagotovo najpomembnejša tema današnjih pogovorov. "Krvavo klanje v Siriji se mora končati kar se da hitro, skupni cilj pa je, da se sprejme politična rešitev, ki varuje ozemeljsko celovitost države," je še dejal Erdogan v Ankari.

Pogovori med predsednikoma pa bodo verjetno ustvarili določene napetosti v zvezi Nato, katere članica je Turčija, kar bi lahko koristilo Putinu. Turčija pa lahko z današnjimi pogovori Zahodu pokaže, da ima na voljo alternative.

K. S.