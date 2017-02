Putin in Trump naj bi se srečala še pred julijskim vrhom G20

Flynn z razpravo o sankcijah kršil zakon?

13. februar 2017 ob 15:37

Moskva, Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da za zdaj ni na voljo nobenih podrobnosti glede kraja in časa srečanja ruskega in ameriškega predsednika Vladimirja Putina ter Donalda Trumpa.

Peskov je v Moskvi ob tem dodal, da obstaja možnost, da se bosta Putin in Trump prvič sešla še pred vrhom skupine G20, ki bo julija. Putin in novoizvoljeni ameriški predsednik se še nikoli nista srečala, sta pa oba izrazila željo po izboljšanju odnosov med Moskvo in Washingtonom, ki so se močno ohladili po ruski priključitvi Krima leta 2014 in so zdaj na najnižji točki po hladni vojni.

Putin je v petek na novinarski konferenci s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem povedal, da je Slovenija izrazila pripravljenost, da bi gostila srečanje med njim in novim ameriškim predsednikom. Dejal je, da je "Ljubljana dober kraj za dialoge takega tipa" in da nima nič proti srečanju v Sloveniji. Kaže pa, da se bosta že ta teden prvič sešla vodji diplomacij ZDA in Rusije, Rex Tillerson in Sergej Lavrov. Kot je danes dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Bogdanov, bi se ministra utegnila sestati ob robu varnostne konference v Münchnu prihodnji konec tedna. Dodal je, da naj bi bila tema pogovora Sirija.

Flynn z razpravo o sankcijah kršil zakon?

Nova ameriška administracija se je zaradi Rusije znašla pod pritiski. Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn je še pred inavguracijo novega predsednika opravil nekaj telefonskih pogovorov z ruskim veleposlanikom Sergejem Kisljakom. Domnevno naj bi govorila tudi o dvigu sankcij proti Rusiji, so poročali ameriški mediji. Flynn je sprva zanikal, da naj bi razpravljala o tej temi, pozneje pa je dejal, da ne more z gotovostjo tega zatrditi.

V Kremlju so zanikali, da bi imeli z novo ameriški administracijo stike glede dviga sankcij še pred začetkom Trumpovega mandata. "Jasno je, da vsak veleposlanik Moskvo obvesti o vseh stikih, tako da dobimo informacije, a nismo pripravljeni komentirati internih razprav v Washingtonu," je povedal Peskov. Z morebitno razpravo o sankcijah bi Flynn, ki tedaj še ni imel pristojnosti, kršil zakon glede vmešavanja v zunanjo politiko. Zaradi tega se je znašel v težavah, slišati je celo, da se mu maje položaj.

T. J.