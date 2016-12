Putin leto označil za "težko"; Trump čestital tudi sovražnikom

Moskva utrdila svoj položaj ene ključnih akterk v mednarodni skupnosti

31. december 2016 ob 16:40

Moskva/Washington - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v tradicionalni novoletni poslanici iztekajoče se leto označil za težko, je državi čestital za številne dosežke in za to, da je verjela vase.

"Najpomembneje je, da verjamemo vase, v naše sposobnosti in našo deželo. Delamo uspešno in veliko dosežemo," je poudaril ruski predsednik. Posebne želje je poslal tistim, ki služijo in delajo daleč od doma. Ob tem je v nagovoru, ki so ga v nekaterih delih Rusije že predvajali, drugje pa ga še bodo, tudi dejal, da je bilo leto, ki se izteka, težko, "vendar pa so nas težave, na katere smo naleteli, poenotili."

Moskva je v tem letu potrdil svoj položaj pomembnega akterja mednarodnih odnosov. Med drugim je okrepila vojaško navzočnost v Siriji, skupaj s Turčijo pa je sodelovala tudi pri oblikovanju dogovora o ustavitvi ognja, ki so ga sirski uporniki in režim sklenili v četrtek. Sporazum, ki je začel veljati v petek opolnoči, strani za zdaj spoštujejo.

Trump zaželel vse dobro vsem, tudi sovražnikom

Svoje novoletno voščilo je izrekel tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. "Srečno novo leto vsem, tudi mojim številnim sovražnikom in tistim, ki so se borili proti meni in bili tako prepričljivo poraženi, da zdaj ne vedo, kaj bi. Z ljubeznijo," je na Twitterju zapisal Trump, ki bo v novo leto v družbi žene Melanie, drugih družinskih članov in približno 800 gostov vstopil v Mar-a-Lagu.

K. T.