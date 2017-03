Putin obtožil Zahod poskusa vmešavanja v notranje zadeve Rusije

Helsinki kraj prvega srečanja Putina in Trumpa?

30. marec 2017 ob 19:21

Arhangelsk - MMC RTV SLO/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je na mednarodnem arktičnem forumu v Arhangelsku obsodil odziv Zahoda na ravnanje ruskih oblasti s protestniki na nedavnih shodih proti korupciji.

Pozive ZDA in Evropske unije, naj Rusija izpusti več sto protestnikov, ki so bili pridržani na shodih po vsej državi, je Putin označil kot "politično motivirane poskuse vmešavanja v ruske notranje zadeve s ciljem povečati pritisk na domačo politiko".

Putin je dejal, da so njegovi politični nasprotniki želeli nezadovoljstvo ljudi s korupcijo kanalizirati za svoje interese, ki so "interesi plačancev". "Vemo, da so bili podobni prijemi uporabljeni tudi na začetku t. i. arabske pomladi. In vemo, do kakšnega prelivanja krvi je to pripeljalo. Upoštevati je treba ruske zakone. Kdor jih krši, mora biti za to kaznovan," je v svojem prvem odzivu na nedeljske proteste povedal Putin.

Opozicija je ruske oblasti obtožila, da krši rusko ustavo, ki ljudem zagotavlja pravico do mirnega zbiranja, ne da bi jim to vnaprej odobrile oblasti.

Helsinki nov potencialni kraj srečanja Putina in Trumpa

Putin je v Arhangelsku izrazil tudi pripravljenost, da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom prvič sreča maja v Helsinkih, ko bo finska prestolnica gostila vrh držav, ki mejijo na Arktiko. "Finska in Helsinki sta zelo primerna za tako srečanje. Seveda pa mora biti z obeh strani dobro pripravljeno. Če se to ne bo zgodilo, pa bi se srečanje s Trumpom lahko zgodilo v okviru vrha skupine G20, ki bo julija v Nemčiji," je napovedal Putin. Spomnimo, slovenski predsednik Borut Pahor je za kraj srečanja Putina in Trumpa ob februarskem obisku v Moskvi ponudil tudi Slovenijo.

Obtožbe o ruskem vmešavanju v ameriške volitve laži in provokacije

Putin je poleg tega v Arhangelsku znova odločno zavrnil domnevno rusko vmešavanje v ameriške predsedniške volitve. "Gre za izmišljotine, provokacije in laži," je pribil Putin. Medtem pa se v ameriškem kongresu nadaljuje preiskava o ruskem vmešavanju oziroma o ruskem vplivu na ameriški volilni proces.

A. V.