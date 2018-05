Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 44 glasov Ocenite to novico! Predsednik Putin je čez most slavnostno zapeljal tovornjak. Foto: Reuters Krimski most so zgradili v dveh letih. Z 19 kilometri je najdaljši v Rusiji in Evropi, obok je na najvišji točki visok 35 metrov. Foto: Reuters Sorodne novice Rusija: Po 18 letih je lahko na vrhu le eden Dodaj v

Putin odprl najdaljši most v Evropi, ki bo jug Rusije povezal s Krimom

3,1 milijarde evrov vreden most zgrajen v dveh letih

15. maj 2018 ob 15:50

Simferopol/Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je odprl 19 kilometrov dolg most za povezavo juga Rusije z ukrajinskim polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Putin je prek mostu zapeljal tovornjak znamke Kamaz, s čimer je slavnostno odprl najdaljši most v Rusiji in Evropi. "Na vrhuncu gradnje je most gradilo 15.000 delavcev, vključenih je bilo skoraj 220 podjetij. Pri projektu je delala vsa država in izid je krasen," je na krimski strani v zahvalnem govoru po poročanju RT-ja dejal Putin.

Mostu nasprotujejo Ukrajina, Evropska unija in ZDA. Ukrajina trdi, da je gradnja škodovala okolju, poleg tega večje ladje ne bodo mogle več priti v njena pristanišča v Azovskem morju.

Evropska unija in ZDA so uvedle sankcije proti tistim, ki so sodelovali pri gradnji. Most je gradilo podjetje Strojgazmontaž Putinovega zaveznika, poslovneža Arkadija Rotenberga.

Krimski most, vreden 228 milijard rubljev oziroma 3,1 milijarde evrov, povezuje rusko regijo Krasnodar in krimsko mesto Kerč ter prečka ožino med Črnim in Azovskim morjem. Zgradili so ga v dveh letih.

Potovanje med jugom Rusije in Krimom je bilo do zdaj pogosto oteženo, saj so nastajale dolge kolone vozil, ki se skušajo vkrcati na trajekte za pot na Krim. Trajekti poleg tega pozimi pogosto sploh ne plujejo, tako da je na Krim najlažje priti z letalom.

Zaradi blokade Kijeva in zahodnih sankcij Rusija na polotok po morju dostavi tudi veliko hrane, kar pomeni, da se bo s tem mostom močno zmanjšala odvisnost Krima od transporta po morju. Krim je sicer med Rusi priljubljen tudi kot turistična destinacija.

Odprtje še pred rokom

Cestni most so odprli prej, kot je bilo predvideno, saj naj bi ga po prvotnih načrtih dokončali šele decembra. Za promet ga bodo odprli v sredo, po njem pa se bo lahko po štirih pasovih na dan prepeljalo do 40.000 avtomobilov. Prvih nekaj mesecev tovornjakom nanj ne bodo dovolili, da preverijo vse varnostne ukrepe, še piše RT.

Železniški most medtem še ni končan, zgradili naj bi ga do konca leta 2019, leta 2020 pa naj bi dokončali še avtocestno povezavo med Kerčem in prestolnico Krima Simferopol.

Most med Rusijo in Krimom sta skušala postaviti že ruski car Nikolaj II. in pozneje Josip Stalin. Putin je že na obisku delovišča marca most označil kot "edinstveno konstrukcijo ne samo za Rusijo, temveč je po vsem svetu malo podobnih".

J. R.