Putin ostro nad ameriški "sovražni" seznam za sankcije

Na seznamu tudi Lavrov in Medvedjev

30. januar 2018 ob 16:22

Moskva,Washington - MMC RTV SLO, STA

Finančno ministrstvo ZDA je objavilo seznam ruskih uradnikov in poslovnežev, ki so blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in ki bi jih lahko prizadele morebitne sankcije ZDA.

Na seznamu sta se med drugim znašla ruski zunanji minister Sergej Lavrov in premier Dmitrij Medvedjev.

V Kremlju so se na objavo sprva odzvali zadržano in sporočili, da jo bodo preučili in da se pri odzivu ne bodo prepustili čustvom. "Preučiti moramo to objavo, natančno preučiti ta seznam brez primere, ki vključuje člane najvišjega ruskega vodstva. Ni prvič, da se moramo soočiti z dokaj nasilnimi pripombami na naš račun, zato se ne smemo predati čustvom," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Odzval se je tudi ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški seznam označil za sovražno ravnanje. "Seznam bo zagotovo poslabšal odnose med ZDA in Rusijo ter škodil mednarodnim odnosom na splošno," je opozoril Putin in dodal, da je seznam dejansko uperjen proti vsem Rusom. Se je pa tudi pošalil, da je "užaljen", ker njega ni na seznamu.

"Lahko bi ga sestavil 15-letnik"

Strokovnjak za odnose med ZDA in Rusijo Pavel Šarikov ocenjuje, da je na seznamu namerno tako veliko posameznikov, da bi se izognili specifičnim vprašanjem. Opozoril je še, da so seznam objavili pred Trumpovim govorom o stanju v državi, da bo slednji lahko v govoru zatrdil, da se ZDA ukvarjajo z Rusijo.

Menil je še, da je seznam hkrati zelo preprost in nekaj, kar bi lahko "15-letnik sestavil v 15 minutah", ter skrb vzbujajoč, saj je med imeni tudi Sergej Lavrov, ki je po njegovih besedah zagotovo član ruske vlade, ki zagovarja dialog med ZDA in Rusijo.

Objava ameriškega seznama še ne pomeni uveljavitve sankcij proti posameznikom, je pa sprožil preplah med ruskimi bogataši, ker bi jim lahko uvrstitev nanj onemogočila posle v ZDA ali bi ga lahko v prihodnosti uporabili za sankcije.

Na seznamu tudi Abramovič

Ta politični seznam naj bi bil predvsem sporočilo Putinu, da bo moral za vpletanje v ameriške predsedniške volitve leta 2016 plačati visoko ceno. Na seznamu je skupno 114 politikov in 96 poslovnežev, za katere ZDA ocenjujejo, da so blizu ruskemu predsedniku. Premoženje vsakega od teh posameznikov naj bi bilo vredno najmanj milijardo ameriških dolarjev.

Na sedem strani dolgem seznamu so se poleg Lavrova in Medvedjeva znašli med drugim vodilni predstavniki ruskih obveščevalnih služb. Prav tako so med navedenimi direktorji velikih državnih podjetjih, kot so energetska giganta Rosneft in Gazprom, ruska banka Sberbank in energetsko podjetje Rosatom, ter ruskega letalskega prevoznika Aeroflot.

Med ruskimi oligarhi so se na seznamu znašli tudi rusko-uzbekistanski poslovni magnat Ališer Usmanov, milijarder in lastnik nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič, poslovnež Sulejman Kerimov, ustanovitelj ruskega podjetja za varnost na spletu Kaspersky Lab Eugene Kasperskij, direktor ruske Alfa banke, največje ruske komercialne banke, Petr Aven in podjetnik Vladimir Potanin.

K. S.