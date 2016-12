Putin oznanil začetek premirja po vsej Siriji ob polnoči

Premirje se ne bo nanašalo na džihadiste

29. december 2016 ob 13:34

Moskva, Ankara - MMC RTV SLO/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da so sirske opozicijske skupine in sirska vlada podpisale več dokumentov, tudi dogovor o premirju, ki bo začel veljati ob polnoči.

Kot je še dejal Putin, bo Rusija zmanjšala svojo vojaško prisotnost v Siriji, poroča Reuters. Sirska vojska je napovedala, da bo ob polnoči ustavila vse vojaške operacije, šlo pa naj bi za ukrepi v smeri politične rešitve sirske šestletne vojne.

Nad uresničevanjem dogovora bosta bdeli Turčija in Rusija, pa sporoča turško zunanje ministrstvo. "S tem sporazumom so se strani dogovorile, da prekinejo vse oborožene napade, tudi zračne, obljubile pa so tudi, da ne širile območij, ki so pod njihovim nadzorom," je sporočilo turško ministrstvo, ki dodaja, da se bodo predstavniki sirske vlade in opozicije kmalu srečali v glavnem mestu Kazahstana Astani pod pokroviteljstvom Rusije in Turčije.

Prekinitev ognja se ne bo nanašala na skupine, kot so t. i. Islamska država, nekdanja Fronta al Nusra in z njima povezane skupine, Ankara pa sporoča, da bodo iz premirja izključene vse skupine, ki jih kot teroristične označuje Varnostni svet Združenih narodov.

Reuters sicer navaja neimenovanega predstavnika upornikov, ki je dejal, da premirje ne bo veljalo le na območju pod nadzorom IS-ja, ne pa tudi na območju pod nadzorom nekdanje Fronte al Nusra.

B. V.