Putin po vrhu s Trumpom: Ni razlogov za napetosti. Hladne vojne je že davno konec.

Voditelja sta se dve uri pogovarjala na "štiri oči"

16. julij 2018 ob 08:02,

zadnji poseg: 16. julij 2018 ob 19:31

Helsinki - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta zadovoljna s srečanjem v Helsinkih. Oba voditelja sta vrh označila s pozitivnimi ocenami kot "odprt dialog, globoko produktiven in uspešen".

Trump in Putin sta po dveh urah pogovorov za zaprtimi vrati, prisotna sta bila le prevajalca, srečanje nadaljevala na delovnem kosilu, kjer so se jima pridružili še člani njunih delegacij. Po zaključku je sledila še skupna novinarska konferenca, na kateri sta Trump in Putin predstavila "dosežke vrha" in odgovarjala na vprašanja novinarjev.

Pred štirimi urami se je krivulja obrnila navzgor

Trump je uvodoma dejal, da je bil vrh "odprt, neposreden in globoko produktiven". "Naši odnosi niso bili nikoli slabši kot zdaj. Toda to se je spremenilo pred približno štirimi urami. Res verjamem v to," je izjavil Trump.

Trump: Ne mislim zadovoljevati medijev in demokratov

In nadaljeval: "Odločitev o zunanji politiki ne bom sprejemal z namenom, da bi zadovoljil medije in demokrate, ki ne želijo ničesar drugega kot obstrukcijo. Pač pa bom naredil tisto, kar je dobro za interese Američanov. Danes sva naredila prve korake k svetlejši prihodnosti, ki bo temeljila na sodelovanju in miru. Za nama je zelo konstruktiven dan. V interesu obeh držav je, da nadaljujemo z dialogom. V prihodnje se bova še srečala. In upam, da bomo rešili prav vse probleme, o katerih smo govorili danes," je dodal Trump, ki je s Putinom govoril o vrsti mednarodnih tem, od Sirije, Ukrajine, Kitajske, pa do trgovine in jedrskega orožja.

Putin: Ni objektivnih razlogov za napetosti

Putin pa je dejal, da so bili pogovori z ameriškim kolegom zelo uspešni in koristni. Ob tem je pohvalil odkrito in poslovno naravnano ozračje na vrhu. Prav tako je poudaril, da ni objektivnih razlogov za napetosti med Rusijo in ZDA. "Vsem je jasno, da gredo dvostranski odnosi skozi težavno obdobje. Vendar ni objektivnih razlogov za te težave, trenutno napeto ozračje. Hladne vojne je že davno konec," je med drugim povedal Putin.

Putin znova zavrnil vmešavanje v volitve

Ruski predsednik je poudaril, da je srečanje prvi korak k "vrnitvi odnosov na prejšnjo sprejemljivo raven medsebojnega zaupanja pri vseh relevantnih vprašanjih. Predsednik Trump me je vprašal o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške volitve leta 2016. Odgovoril sem mu, da se Rusija ni nikoli vmešavala v volitve in se tudi v prihodnje ne namerava. Imela sva dobre pogovore, zdaj se bolje razumemo. Obema se je zdelo pomembno, da imamo dialog o strateški stabilnosti. Je pa jasno, da on brani ameriške interese, jaz pa ruske, pri tem pa iščeva skupne točke".

Želel je zmago Trumpa, ker je govoril o normalizaciji odnosov

Putin je zanikal, da bi imela Moskva v posesti kaj spornega o Trumpu. "Težko si je zamisliti večji nesmisel. Prosim, izbijte si to neumnost iz svojih glav," je dejal odločno. Je pa na novinarsko vprašanje priznal, da je upal, da bo na predsedniških volitvah v ZDA leta 2016 zmagal Trump. "Da, želel sem, da zmaga, ker je govoril o normalizaciji rusko-ameriških odnosov," je odvrnil.

Putin je tradicionalno zamujal

Vrh se je sicer začel z enourno zamudo. Tradicionalno je zamujal Putin, ki je je ob začetku vrha dejal, da je nastopil čas, da "začneta državi razpravljati o odnosih in težkih mednarodnih vprašanjih," ki da jih je kar nekaj. Trump, ki ga je na delovnem zajtrku že zjutraj sprejel finski gostitelj predsednik Sauli Niniste, pa je dejal, da je "to, da se razumemo z Rusijo, dobro, ne slabo".

Trump čestital Putinu za organizacijo prvenstva

Trump je sicer takoj na začetku tiskovne konference čestital ruskemu predsedniku ob dobri izvedbi nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga je spremljal tudi sam: "Kot sem slišal, je bilo eno najboljših do zdaj". Nadaljeval je v pozitivnem slogu, da se imata s Putinom pogovarjati "o veliko dobrih stvareh", po njegovih besedah bo to vse, od trgovanja do vojske in Kitajske: "Pogovarjala se bova tudi malo o Kitajski. Imava skupnega prijatelja, predsednika Šija (op. p. predsednik Kitajske Ši Džinping)."

To, da se razumemo z Rusijo, je dobro, ne slabo

"Čaka nas veliko odličnih priložnosti, saj se, iskreno, naši državi več let nista najbolje razumeli. Čeprav nisem dolgo v tej vlogi, kmalu bo dve leti, menim, da bomo imeli izjemen odnos. Kot sem že dejal, in prepričan sem, da ste to že slišali ... je to, da se razumemo z Rusijo, dobro, ne slabo. Menim, da si svet resnično želi, da se razumemo. Sva predstavnika dveh močnih velesil z jedrskim orožjem. Imamo 90 odstotkov jedrskega orožja – in to ni dobro, to je slabo. Upam, da lahko ukrenemo kaj glede tega, saj to ni pozitivna sila, je negativna sila, zato bova med drugim govorila tudi o tem," je bil jasen Trump.

Predno sta si voditelja za slabe tri sekunde segla v roke, je ruski predsednik Putin poudaril, da sta voditelja v preteklih mesecih večkrat govorila po telefonu in se sestala ob robu različnih mednarodnih srečanj: "Zagotovo je nastopil čas za celovito razpravo glede naših dvostranskih odnosov in določenih točk, ki so načele naše odnose."

Lavrov in Pompeo prvič iz oči v oči

Ob robu vrha sta se v Helsinkih prvič srečala tudi ameriški državni sekretar ZDA Mike Pompeo in njegov ruski kolega Sergej Lavrov. Lavrov in Pompeo sta se ob začetku rokovala, nato so se začeli pogovori za zaprtimi vrati. Pompeo je na čelu State Departmenta od aprila letos, z Lavrovom pa sta se doslej pogovarjala zgolj po telefonu.

Pozivi k odpovedi vrha

Srečanje je potekalo v senci vložitve obtožnic v ZDA proti 12 ruskim obveščevalcem zaradi vdorov v računalnike demokratske stranke. Demokratski politiki v ZDA so v petek zahtevali, naj Bela hiša odpove vrh v Helsinkih in Trumpa obtožili celo izdaje.

Vsega so krivi mediji

Trump je s srečanjem v Helsinkih končal svojo prvo predsedniško pot v Evropo, kjer je s svojimi (ne)posrečenimi izjavami dvignil kar nekaj prahu, za vse pa znova okrivil medije, od netočnega poročanja do lažnih novic. Začelo se je prejšnji teden, ko se je v Bruslju udeležil vrha Nata, na katerem je članicam sprva grozil z izstopom ZDA iz zveze in nato zahteval povečanje finančnih sredstev za delovanje Nata. Po srečanju je dejal, da je "Nato precej močnejši kot pred dvema dnevoma". Tvitnil je, da je bil "vrh odličen, a so ga mediji nekorektno povzeli".

Na mestu britanskega premierja vidi Johnsona

Nato se je odpravil v Združeno kraljestvo, kjer je za medije izjavil, da na mestu premierke Therese May vidi nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona, ki je zaradi brexita odstopil hkrati z državnim sekretarjem Davidom Davisom, saj menita, tako kot Trump, da brexit ne gre v smeri, za katero so ljudje glasovali na referendumu, kar je pozneje označil kot lažne novice (fake news). Sledil je njegov pomislek, da je predlog britanske vlade o izstopu iz EU-ja "brutalen", Mayevi pa je grozil tudi z odpovedjo prostotrgovinskega sporazuma med Združenim kraljestvom in ZDA, kar je kasneje znova omilil z besedami, da je "absolutno izvedljiv". Za piko na i pa je britanski premierki svetoval, da EU glede brexita raje toži, kot da se "z njimi pogaja".

Trump je nato s soprogo Melanio Trump odletel na Škotsko, kjer si je ogledal svojo posest v Ayrshiru, kjer je postavil sporno igrišče za golf, potovanje pa je bilo označeno za zasebno. Svojo evropsko turnejo pa je končal, kot rečeno, v Helsinkih. Celotno pot ameriškega predsednika Trumpa v Evropi so spremljali protesti, tako v Bruslju in Londonu, kjer so protestniki izpostavili ogromen balon v podobi dojenčka Trumpa, kot na Škotskem in seveda tudi v Helsinkih.

Fotogalerija: Sandi Fišer, EPA

K. Št., A. V.