Putin preverjal izurjenost padalcev

Po ocenah Nata naj bi sodelovalo do 100.000 vojakov

18. september 2017 ob 15:21

St. Peterburg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin si je v ponedeljek ogledal vojaško vajo Zahod 2017 (Zapad), ki sta jo v četrtek skupaj začeli Rusija in Belorusija.

Putin si je na vadbenem poligonu vojaškega poveljstva "Leningrad" ogledal desant 450 padalcev in devetih oklepnih vozil iz transportnega letala. Po izkrcanju "za sovražnikovimi položaji" je bila naloga padalcev uničiti "vitalno infrastrukturo nasprotnikov". 64-letni ruski predsednik se pogosto udeležuje podobnih dogodkov, s katerimi si utrjuje podobo močnega branilca ruskih nacionalnih interesov.

Moskva: Vaja strogo obrambne narave

Vaja Zahod 2017 se odvija v Belorusiji, ruski eksklavi Kaliningrad in v ruskih zahodnih regijah Pskov in Leningrad, nedaleč od vzhodne meje Nata in Evropske unije. Po navedbah Moskve na vaji sodeluje 12.700 vojakov, 70 letal, 250 tankov in deset bojnih ladij. Na ruskem obrambnem ministrstvu so zatrdili, da gre za vajo "strogo obrambne narave", ki ni usmerjena proti nobeni drugi državi ali skupini držav.

Nato: Sodelovalo naj bi do 100.000 vojakov

A v zvezi Nato opozarjajo, da je Rusija vojaško vajo skrivala in tudi prikriva njen dejanski obseg. Nekatere vzhodnoevropske članice Nata opozarjajo, da naj bi dejansko na vaji sodelovalo več kot 100.000 vojakov.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v četrtek za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti opozoril, da "so bile v preteklosti vojaške vaje že uporabljene kot pretveza za agresivne akcije proti ruskim sosedam". "Ne vidimo neposredne grožnje zaveznicam Nata, vendar pa je najboljši način, da Rusija zmanjša napetosti in prepreči nesporazume, transparentnost," je dodal Stoltenberg.

A. V.