Putin se je odločil, da bo spet kandidiral za predsednika Rusije

Kaj po Putinu?

6. december 2017 ob 16:39

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da se bo na predsedniških volitvah marca prihodnje leto potegoval za nov šestletni mandat. Na oblasti je že skoraj dve desetletji.

"Vložil bom kandidaturo za položaj predsednika Ruske federacije," je na srečanju z delavci v avtomobilski tovarni Gaz v Nižnem Novgorodu dejal Putin, ki je na oblasti že skoraj dve desetletji - bodisi kot predsednik bodisi kot premier.

Po pričakovanjih naj bi brez težav dobil volitve in tako podaljšal svojo vladavino vsaj do leta 2024. 65-letni Putin uživa v Rusiji veliko podporo kljub gospodarskim težavam in napetostim z Zahodom v zadnjih letih. Mnogi mu pripisujejo zasluge za vzpostavitev stabilnosti v državi po turbulentnem obdobju, ki je sledilo razpadu Sovjetske zveze v začetku 90. letih prejšnjega stoletja.

Kritiki pa ga na drugi strani obtožujejo, da je na čelu skorumpiranega avtoritarnega sistema in da je nezakonito pripojil ukrajinski polotok Krim Rusiji.

Bo Putina podprlo dovolj ljudi?

Kot poroča Reuters, izziva za Putina na prihodnjih volitvah ne bodo predstavljali protikandidati, temveč vprašanje, ali mu bo uspelo mobilizirati dovolj volilnega telesa, ki kaže znake apatije. Visoka udeležba bi Putinu ob zmagi namreč prinesla potrebno legitimnost.

Pojavlja se tudi vprašanje, kaj bo sledilo po koncu Putinovega naslednjega mandata, ki bo po sedanji ustavi tudi njegov zadnji. Naslednika ni na vidiku, kar bi lahko pripeljalo do bojev za prevlado znotraj ruske elite.

B. V.