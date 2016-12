Putin se je odpovedal taktiki "oko za oko": Američanom želi srečno novo leto

Putin ameriške diplomate povabil v Kremelj

30. december 2016 ob 07:33,

Moskva - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin se je odločil, da ne bo izgnal 35 ameriških diplomatov kot odgovor na podoben ukrep odhajajočega ameriškega predsednika Baracka Obame.

Ameriško zunanje ministrstvo se je namreč v četrtek - zaradi domnevnih ruskih hekerskih napadov med ameriškimi predsedniškimi volitvami - odločilo za izgon 35 ruskih diplomatov z veleposlaništva v Washingtonu in konzulata v San Franciscu.

Diplomati morajo skupaj s svojimi družinami zapustiti ZDA v 72 urah. Poleg tega so bile sprejete tudi sankcije proti devetim podjetjem in posameznikom, med katerimi sta tudi dva predstavnika ruskih obveščevalnih služb. Po ruskih trditvah naj bi ZDA zapustilo skupaj 96 Rusov, v kar so všteti tudi družinski člani diplomatov.

Putin bo počakal na Trumpa

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je nato Putinu v petek predlagal, naj sprejme podoben ukrep in izžene 35 ameriških diplomatov. A ruski predsednik je ta predlog zavrnil in pojasnil, da se Rusija ne bo spustila na raven "neodgovorne diplomacije", ampak bo raje počakala na novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, nato pa skušala z njim na novo postaviti načete ameriško-ruske odnose. Bodoči predsednik ZDA Trump sicer napoveduje spremembo v politiki do Rusije in ponovni začetek odnosov. V preteklosti je večkrat izrazil občudovanje do Putina, ki prav tako kaže določeno naklonjenost Trumpu.

Ameriške diplomate povabil v Kremelj

"Otrok in družin ameriških diplomatov ne bomo izgnali iz stanovanj, kjer običajno preživljajo novoletne praznike. Nasprotno, vse otroke ameriških diplomatov, ki so akreditirani v Rusiji, vabim k božičnemu oziroma novoletnemu drevesu v Kremelj," je v sporočilu za javnost zapisal Putin na spletni strani Kremlja in tako Obami kot tudi Trumpu ter vsem "ameriškim ljudem" zaželel srečno novo leto.

Peskov: Gre za agresivno politiko ZDA

Že prej je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov ameriške ukrepe označil kot znak agresivne ameriške zunanje politike, na katero se bo Moskva ustrezno odzvala. Po njegovem mnenju sicer ne gre precenjevati učinkovitosti teh ukrepov, saj bo odhajajoči predsednik Obama predsednik le še tri tedne, v Moskvi pa dvomijo o tem, da njegov naslednik Trump podpira sankcije proti Rusiji.

Medvedjev: Zadnji vzdihljaji Obame

Ruski premier Dmitrij Medvedjev je na Twitterju ocenil, da gre za zadnje vzdihljaje odhajajoče administracije Obame. "Žalostno je, da Obamova administracija, ki je začela s popravljanjem naših vezi, končuje mandat s protirusko agonijo. RIP," je v angleščini objavil Medvedjev.

Rusija zanika vpletenost v napade

Ameriška administracija je Moskvo obtožila hekerskih napadov med ameriškimi volitvami, ki naj bi škodovali predvsem demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Rusija vseskozi odločno zanika odgovornost za hekerske vdore.

"Odredil sem več ukrepov za odziv na rusko vladno agresivno nadlegovanje ameriških predstavnikov in kibernetskih operacij, uperjenih na ameriške volitve," je v četrtek sporočil Obama.

Obama računa na zaveznike

"Ta odziv sledi več zasebnim in javnim opozorilom, ki smo jih posredovali ruski vladi, in so potreben in primeren odziv na poskuse škodovanja interesom ZDA in kršitve uveljavljenih mednarodnih norm obnašanja," je še dodal. Ameriški predsednik je še pozval druge zaveznike, "naj se postavijo zoper ruske poskuse vmešavanja v demokratično vladanje".

