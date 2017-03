Putin sprejel Erdogana, Rusija omilila sankcije proti Turčiji

Erdogan drugič v Moskvi po avgustu lani

Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Rusija je ob tem delno odpravila sankcije proti Turčiji zaradi njene sestrelitve ruskega letala leta 2015.

"Rusija in Turčija imata soliden potencial za novo raven sodelovanja," je ob sprejemu turškega kolega dejal ruski predsednik. Moskva je v znak ponovnega zbliževanja med državama v petek omilila prepoved uvoza turškega sadja in zelenjave, in sicer za čebulo, cvetačo, nageljnove žbice in brokoli. Ostaja pa v veljavi prepoved uvoza turškega paradižnika, ki je eden izmed glavnih turških izvoznih proizvodov.

Erdogan, ki je Rusijo obiskal že drugič po avgustu lani, je Moskvo pozval k umiku vseh omejitev za turška podjetja, obnovitvi brezvizumskega režima in povečanju števila komercialnih letov med državama.

Predvsem o Siriji

Predsednika sta poudarila pomen boja proti t. i. Islamski državi (IS). Erdogan se je zavzel za odločen boj proti IS-ju in drugim oboroženim skupinam v Siriji, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rusija in Turčija v Siriji podpirata nasprotni strani, prva sirsko vlado, druga pa protivladne uporniške skupine. Decembra sta Moskva in Ankara pomagali vzpostaviti premirje, ki je zmanjšalo stopnjo nasilja v Siriji. Putin je dejal, da se premirje na splošno spoštuje, glede obetov za konec vojne pa je, da je previdno optimističen, poroča Al Džazira. Ruski predsednik je pohvalil "izjemno sodelovanje" Ankare pri vzdrževanju premirja.

Erdogan pa je dejal, da "ni dvoma" o "zelo uspešnih" pogovorih o Siriji, ki jih podpirata Rusija in Turčija. Letos sta državi podprli že dva kroga pogovorov med sirsko vlado in uporniki, tretji krog naj bi se odvil naslednji teden.

Turški predsednik je še dejal, da Turčija odlično sodeluje z rusko vojsko v Siriji. Prejšnji mesec so v ruskem zračnem napadu - šlo je za napako - umrli trije turški vojaki, a incident ni zavrl vojaškega sodelovanja med državama. Decembra pa je bil v Ankari v atentatu ubit ruski veleposlanik v Turčiji Andrej Karlov.

Slabše po sestrelitvi letala

Odnosi med Moskvo in Ankaro so se zelo poslabšali novembra leta 2015, ko je turška vojska na meji med Turčijo in Sirijo sestrelila rusko vojaško letalo. Poleti leta 2016 se je turški predsednik za dogodek opravičil in državi od takrat vnovič stavita na partnerstvo.

Po mnenju ruskih strokovnjakov naj bi se Erdogan zbližal z Rusijo zaradi napetih odnosov z Zahodom. Z večjim zbliževanjem z Rusijo naj bi Turčija tudi poskusila pritiskati na EU.

