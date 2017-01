Putin: Tisti, ki stojijo za Trumpovim dosjejem, hujši od prostitutk

V bran Trumpa tudi Sergej Lavrov

18. januar 2017 ob 15:18

Ruski predsednik Vladimir Putin je dosje o domnevnih povezavah med Moskvo in novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom označil za nesmisel, ljudi, ki so omenjeni dosje naročili, pa označil za "hujše od prostitutk".

V kočljivem dokumentu, polnem obscenih podrobnosti, je navedeno, da Kremelj Trumpa tako rekoč drži za talca s kompromitivnim posnetkom newyorškega nepremičninskega magnata z ruskimi prostitutkami med Trumpovim obiskom Moskve leta 2013. Poročilo navaja, da je Trump za svoje bivanje najel isti predsedniški apartma, kot sta ga pred njim zakonca Obama, nato pa je najel več ruskih prostitutk, ki so bojda morale urinirati po postelji.

Dosje je v okviru raziskave za Trumpove nasprotnike med ameriško volilno kampanjo sestavil nekdanji agent britanske tajne službe MI6 Christopher Steele, ki ga je ruski zunanji minister Sergej Lavrov v torek označil za "pobeglega sleparja iz MI6”.

Putin je v svojem malce nenavadnem govoru dejal, da so vsakršne navedbe, da je Trump nekakšen talec ruskih obveščevalcev, traparija. "Nikdar ga nisem spoznal. Ne vem, kaj bo storil na svetovnem odru, zato nimam nobenega razloga da ga bodisi kritiziram bodisi branim," je dejal Putin, ki je sicer v preteklosti pozdravil Trumpove namere, da izboljša ameriške odnose z Rusijo.

V Moskvi za Miss Universe

Trump je Moskvo obiskal za lepotnega izbora za Miss Universe, Putin pa pravi, da so navedbe, da bi Trumpa Rusi takrat posneli v kočljivem položaju, "očitno lažne". "Govorimo o odraslem človeku in človeku, ki je leta organiziral lepotna tekmovanja in se pogovarjal z najlepšimi ženskami na svetu. Težko verjamem, da bi šel in se srečal z našimi dekleti nizke družbene morale. Čeprav, seveda, so naše (prostitutke, op. a.) najboljše na svetu," je dejal Putin.

"Ljudje, ki naročajo take izmišljotine, ki se širijo o novoizvoljenem predsedniku ZDA, in jih uporabljajo v političnem boju, so hujši od prostitutk. Nimajo nobenih moralnih zadržkov," je dodal prvi mož Rusije. Putin tudi meni, da je absurdno misliti, da bi se ruska obveščevalna služba zanimala za Trumpa, glede na to, da se takrat še ni politično udejstvoval. "Ko je Trump prišel v Moskvo, ni bil politična figura, ampak samo poslovnež, eden od ameriških bogatašev. Mar res mislijo, da bi naše posebne sile sledile vsakemu ameriškemu milijarderju?"

Ob tem sicer je treba dodati, da imajo ruske varnostne sile dolgo zgodovino pridobivanja in objavljanja kompromitivnih posnetkov vrste ljudi visokega profila, od ruskih opozicijskih politikov do zahodnih diplomatov, opozarja Guardian.

Dvomi o verodostojnosti poročila

Steela sicer njegovi kolegi opisujejo kot kredibilnega in dobro obveščenega, a naj omenjene raziskave v Rusiji ne bi opravil osebno. Številni analitiki so javno podvomili o verodostojnosti poročila, vseeno pa njegova objava tik pred Trumpovo inavguracijo ni prav nič koristila že tako napetim rusko-ameriškim odnosom in navedbam, da je Trump neke vrste ruski mandžurski kandidat. Ameriške obveščevalne agencije so trdno prepričane, da za vdorom v strežnike demokratske stranke stojijo ruski obveščevalci - pa čeprav za to niso predložili niti enega res trdnega dokaza.

Lavrov je v svoji torkovi tiskovni konferenci ponovno zanikal, da za vdorom stojijo Rusi ali da Rusi nameravajo v prihodnosti poseči tudi v volitve v Evropi. "Ni na meni, da dokažem, da je karkoli od tega laž," je dejal. "Kot vem, obstaja načelo domneve nedolžnosti, tako da je na vas, da dokažete, da je res." In še očitna bodica na račun ZDA: "Rusija zagovarja pragmatičnost in nacionalne interese, razumljene na razumen način, ne pa mesijansko zunanjo politiko in poskus širiti svoje vrednote po svetu."

Lavrov je ob tem izrazil upanje, da se bo ameriška zunanja politika pod Trumpom pomaknila bliže ruskemu idealu in dejal, da je Trumpova prednostna obravnava domačih poslovnih interesov in boja proti terorizmu "točno to, kar tudi Putin vidi kot prioritete ruske zunanje politike".

