Putin: "Trump ima moje povabilo. Pripravljeni smo na nadaljnja srečanja."

Bela hiša srečanje v Washingtonu načrtuje v novem letu

27. julij 2018 ob 19:28

Johannesburg,Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Moskvo in da si obe strani želita nadaljnjih srečanj.

Putin je novinarjem po vrhu voditeljev Bricsa (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika) v Johannesburgu zatrdil še, da je tudi sam pripravljen iti v Washington, če so "ustvarjeni pravi pogoji za delo". Iz Bele hiše so že odgovorili, da se "predsednik Trump veseli, da bo v novem letu gostil Putina v Washingtonu" in da je "odprt za obisk Moskve, potem ko bo prejel uradno vabilo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Voditelja sta se na prvem medsebojnem vrhu srečala 16. julija v Helsinkih. Trumpove izjave po vrhu so sprožile politično krizo v ZDA, kjer so ga nekateri politiki obtožili izdaje ameriških interesov, saj se ni zoperstavil Putinu glede ruskega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

"Glede najinih srečanj, zelo dobro razumem, kar je predsednik Trump povedal. Ima željo po nadaljnjih srečanjih," je dejal Putin in dodal, da je na to pripravljen. "Pripravljeni smo na tovrstna srečanja. Pripravljeni smo povabiti Trumpa v Moskvo. Bodi moj gost. Ima moje povabilo, to sem mu povedal," je novinarjem še sporočil ruski predsednik.

"Življenje gre naprej in najini stiki se nadaljujejo kljub vsem težavam - težavam v ameriški notranji politiki," je dodal. Dejal je tudi, da se z ameriškim kolegom nameravata srečati tudi ob robu večstranskih srečanj, med drugim ob robu vrha skupine G-20 novembra v Argentini.

Odnosi med Rusijo in ZDA so napeti zaradi ruske priključitve Krima, podpori različnih strani v dolgoletni vojni in Siriji in zaradi poročil ameriških obveščevalcev, da je Moskva pomagala pri zmagi Trumpa na volitvah.

"Preko telefona se ni mogoče pogovoriti o vsem"

Putin je v luči teh vprašanj poudaril, da se morata s Trumpom osebno sestajati na pogovorih o mednarodnih in dvostranskih vprašanjih, saj se "preko telefona ni mogoče pogovoriti o vsem".

Iz Bele hiše so v sredo sporočili, da se bosta Putin in Trump na drugem vrhu, ki naj bi bil v Washingtonu, sestala prihodnje leto in ne letos, kot so sprva napovedali. Pojasnili so, da vrha ne bo, dokler ne bo končan "lov na čarovnice" okoli Rusije, s čimer so verjetno mislili na preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 v korist Trumpu.

Mueller vložil več kot 20 obtožnic proti Rusom

Preiskava nekdanjega direktorja FBI-ja Roberta Muellerja o ruskem vpletanju se medtem nadaljuje. Mueller je na položaju posebnega tožilca doslej vložil več kot 20 obtožnic proti Rusom, ki so vodili medijsko kampanjo v korist Trumpa in vdirali v računalnike demokratske stranke.

J. R.