Putin: Zgodbe o ruski aferi si izmišljajo Trumpovi nasprotniki

14. december 2017 ob 12:29

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Vladimir Putin je izjavil, da ZDA Rusije ne bodo potegnile v novo oboroževalno tekmo. Izognil se je oceni dela Donalda Trumpa in dejal, da bo na predsedniških volitvah kandidiral kot neodvisni kandidat.

Ruski predsednik ima v Kremlju tradicionalno letno novinarsko konferenco, ki je lani trajala skoraj pet ur. Odgovoril je že na vrsto vprašanj. Med drugim je izjavil, da na predsedniških volitvah marca prihodnje leto pričakuje široko podporo političnih strank in javnosti. Zaradi velike podpore med Rusi mu je zmaga zagotovljena. Kot neodvisni kandidat pa bo moral zbrati podpise podpore, česar strankarskim kandidatom ni treba.

"Ni moja naloga iskati opoziciji kandidate"

Putin, ki je predsednik vlade ali države že od leta 2000, je dodal, da že ima volilni program. Na ugotovitev, da nima močnega tekmeca, je odvrnil, da ni njegova naloga, da bi opoziciji gradil kandidate. Meni, da opozicija, ki sicer "povzroča veliko hrupa", lahko le malo ponudi narodu.

"Trumpu je uspelo nekaj velikih dosežkov"

Na konferenci, ki se je udeležuje rekordnih 1.640 domačih in tujih novinarjev, je Putin še dejal, da so glavne naloge ruskega vodstva razvoj infrastrukture, šolstva in zdravstvene oskrbe. Komentiral je tudi rusko-ameriške odnose, za katere je prepričan, da se bodo "sčasoma normalizirali". "Nisem na položaju, da bi lahko ocenjeval delo ameriškega predsednika Donalda Trumpa," je dejal in dodal, da je jasno, da Trump zaradi "določenih omejitev" odnosov z Rusijo ne more izboljšati, da pa mu je uspelo nekaj "precej velikih dosežkov". "Veliko stvari združuje Rusijo in ZDA, državi imata tudi veliko skupnih izzivov, kot je na primer terorizem," je izjavil ruski predsednik. Po njegovih besedah bo Rusija "namenila veliko pozornosti razvoju lastne vojske in mornarice, a je nihče ne bo zvabil v novo oboroževalno tekmo z ZDA".

Nasprotnike Trumpa je obtožil, da škodujejo ZDA s tem, ko si "izmišljajo zgodbe o domnevnih stikih z Rusijo". "Odnosi med Trumpovo ekipo in ruskimi uradniki pred ameriškimi predsedniškimi volitvami so bili popolnoma normalni. Afero o ruskem vohunjenju so si izmislili Trumpovi nasprotniki, da bi s tem njegovo delo prikazali kot nelegitimno," je dejal.

"Kijev ne kaže volje za spoštovanje dogovora iz Minska"

Dotaknil se je tudi najbolj perečih mednarodnih vprašanj. Glede Severne Koreje je izjavil, da so ZDA "Pjongjang izzvale h kršenju mednarodnih dogovorov" in da se morajo vse vpletene strani nekoliko potegniti nazaj. "Nemogoče je, da bi ZDA našle vse cilje ob morebitnem napadu na Severno Korejo. Tak napad bi bil sicer katastrofalen, zato upam, da bo prevladal zdrav razum," je izjavil Putin.

Glede Ukrajine je zatrdil, da trenutno na vzhodu te države ni niti enega ruskega vojaka in Kijev obtožil, da ne kaže volje za upoštevanje mirovnega sporazuma iz Minska. "Nikoli nisem nasprotoval ameriški vlogi pri reševanju te krize," je še zatrdil in dodal, da bi morale ukrajinske oblasti doseči dogovor z uporniki na vzhodu države.

A. P. J.