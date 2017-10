Raka: Preostali borci IS-ja nameravajo pri odhodu civiliste uporabiti za živi ščit

Boji za Rako potekajo več mesecev

14. oktober 2017 ob 12:58,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 21:01

Raka - MMC RTV SLO, STA

Preostali tuji borci t. i. Islamske države, ki se še zadržujejo v Raki, nameravajo nocoj zapustiti mesto s 400 civilisti, ki jih bodo izkoristili za živi ščit.

Civilisti so zajeti v mestni bolnišnici, je še povedal Omar Allouš, član začasne mestne uprave, ki bo po osvoboditvi prevzela vodenje mesta.

Sirsko mesto, eno izmed zadnjih oporišč IS-ja na Bližnjem vzhodu, že ves dan zapuščajo borci t. i. Islamske države. V petek in soboto naj bi se predalo 100 džihadistov.

Po besedah vodje Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu Abdela Rahmana so v zadnjih petih dneh Rako zapustili vsi sirski borci IS-ja. Bilo naj bi jih okoli 200, mesto pa so zapustili skupaj z družinami, je pojasnil Rahman.

Sirski borci naj bi se predali Sirskim demokratičnim enotam (SDF), koaliciji, v kateri prednjačijo kurdske sile, medtem ko tuji džihadisti še vztrajajo v boju. Po besedah Rahmana je teh okoli 150, o njihovi usodi pa naj bi se še pogajali.

Tujim džihadistom ne dovolijo zapustiti mesta

Koalicija držav pod vodstvom ZDA je medtem sporočila, da tujim borcem za zdaj ne dovolijo zapustiti mesta. Med njimi naj bi se skrival snovalec napadov v Parizu novembra 2015, v katerih je umrlo približno 130 ljudi, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pojasnil Rahman.

Predstavnik sirske kurdske milice (YPG), ki je na čelu SDF-ja, je zanikal, da bi potekale kakršne koli razprave o predaji mesta, in dejal, da se ves čas bojujejo proti džihadistom. Reuters navaja izjavo YPG-ja, da je IS v Raki na robu poraza, dokončno pa naj bi jih od tam pregnali do nedelje.

Iz opustošenega mesta, ki je bilo nekoč glavno oporišče džihadistične skupine v Siriji, je uspelo pobegniti tudi več sto civilistom. Da je bil prehod varnejši, je skušala poskrbeti začasna mestna uprava, ki jo je vzpostavil SDF in je bila ves teden v stiku s plemenskimi voditelji.

Borci SDF-ja so sicer ob podpori koalicije pod vodstvom ZDA izpod nadzora IS-ja od junija osvobodili že okoli 90 odstotkov Rake. Boji za mesto potekajo skoraj štiri mesece, poroča BBC.

IS izgubil mesto Majadin

Medtem ko IS-ju grozi popolna izguba Rake, pa je skupina izgubila nadzor nad mestom Majadin v pokrajini Deir Ezor, ki je veljalo za eno zadnjih utrdb skrajne skupine. Mesto je zavzela sirska vojska v sodelovanju z enotami zavezniških držav. Pri tem je bilo ubitih več džihadistov, njihovo orožje pa uničeno, poročanje državnih medijev, ki se sklicujejo na policijske vire, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Sirske enote še iščejo preostale borce IS-ja, ki so po porazu pobegnili iz mesta, in odstranjujejo mine in eksploziv, ki so jih namestili pripadniki te skupine.

Borcem IS-ja je sicer prejšnji teden zavezniške sile uspelo sprva pregnati iz vzhodnega dela mesta, v novem poskusu pa so sirske enote ob podpori ruskih sil znova vstopile v mesto, obenem pa prekinile glavno cestno povezavo s krajem Albu Kamal, ki je v rokah džihadistov. Pripadnikom IS-ja je tako ostala za pobeg samo še reka Evfrat.

B. V., J. R.