Raketa iz britanske podmornice letela proti Floridi

23. januar 2017 ob 21:40

London - MMC RTV SLO

Raketa, ki jo je junija lani pred obalo Floride izstrelila britanska jedrska podmornica, naj bi namesto proti Afriki zavila proti ZDA, a je nato še pred kopnim padla v morje.

Oblasti v Londonu novice, ki jo je objavil časnik Sunday Times, niso ne potrdile ne zanikale. Po poročanju omenjenega časnika je jedrska podmornica HMS Vengeance (angl. povračilo, kazen), ena od štirih britanskih podmornic razreda Vanguard (prednja straža), v morju pred Florido izstrelila raketo trident proti 9.000 kilometrov oddaljeni točki na morju pred zahodno obalo Afrike.

Raketa, ki ni nosila bojne glave oziroma jedrskega orožja, naj bi se nato samodejno uničila in padla v morje. To naj bi za CNN potrdil neimenovani ameriški predstavnik.

Fallon: Vlada zaupa britanskim jedrskim silam

Medtem pa je britanski obrambni minister Michael Fallon v zaslišanju pred parlamentarci dejal, da ima popolno zaupanje v sistem. "Lahko vam zagotovim, da sposobnost in učinkovitost jedrskega arzenala Velike Britanije ni pod vprašajem. Vlada ima popolno zaupanje v našo sposobnost odvračanja in v kraljevo mornarico," je pojasnil Fallon, ki ni želel odgovoriti na eksplicitno vprašanje poslancev o tem, ali je raketa res zavila iz smeri. Dodal je še, da ljudje ne smejo verjeti vsemu, "kar preberejo v časopisih".

Premierka Mayeva: Verjamem, da moramo imeti jedrsko orožje tudi v prihodnje

Tudi britanska premierka Theresa May v nedeljo ni želela odgovoriti na vprašanje BBC-jevega novinarja Andrewa Marra, ali je vedela za očitno neposrečen test, pač pa je v ponedeljek v Cheshiru na to temo povedala: "Popolnoma zaupam našemu neodvisnemu jedrskemu orožju, ki je namenjeno predvsem odvračanju potencialnih napadalcev. Mislim, da ga moramo imeti tudi v prihodnje, nenazadnje je parlament glasoval za to."

Britanci bodo za obnovo jedrskega arzenala plačali 40 milijard

Britanski parlament je namreč 19. julija lani, le nekaj dni po tem, ko je Mayeva prevzela premierski položaj, s 472 glasovi za in 117 proti, izglasoval nadomestitev štirih (zastarelih) jedrskih podmornic z raketnim sistemom trident z novimi. Velika Britanija naj bi za to, da bi do leta 2030 zastarele podmornice nadomestili s podmornicami successor, porabila okoli 40 milijard evrov. Britanske jedrske podmornice so sicer zasidrane v oporišču Faslane na zahodni obali Škotske.

A. V.