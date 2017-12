Raketa SpaceX poskrbela za preplah v Kaliforniji

Jedrski napad ali Nezemljani?

23. december 2017 ob 15:47

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriško vesoljsko podjetje SpaceX je ponoči izstrelilo raketo, ki je za seboj puščala nenavadno svetlečo sled, kar je v Los Angelesu sprožilo preplah pred Nezemljani ali jedrskim napadom iz Severne Koreje.

SpaceX je v vesolje poslal raketo s telekomunikacijskimi sateliti za omrežje Iridium. Za nosilno raketo so znova uporabili Falcon 9, ki so jo izstrelili iz letalske baze Vandenberg v Arizoni v petek ob 5.27 po krajevnem času (2.27 po srednjeevropskem času). Raketa je v vesolje ponesla dodatnih deset satelitov za omrežje Iridium, s čimer se je njihovo število povečalo na 40. Skupno naj bi sistem sicer vseboval 81 satelitov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Raketa je za seboj puščala dolg ovalen oblak plinov. Prebivalci Los Angelesa in okolice, mnogi med njimi so svoje avtomobile kar ustavili na avtocestah, so posneli dogajanje ter ga naložili na družbena omrežja. Mnogi so menili, da gre pri tem "neznanem letečem predmetu" za obisk Nezemljanov ali pa jedrski napad Severne Koreje. Reševalne službe so prejele mnogo klicev zaskrbljenih očividcev, poroča Independent.

Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk se je po paniki na družbenih omrežjih poskušal pošaliti in v tvitu objavil videoposnetek izstrelitve ter zapisal, da gre za "jedrski vesoljski neznani leteči predmet iz Severne Koreje".

J. R.