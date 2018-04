Raketni napad na sirsko letališče. Damask sprva obtožil ZDA, nato Izrael

V soboto v Dumi domnevno uporabljeno kemično orožje

9. april 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 9. april 2018 ob 09:57

Homs - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V raketnem napadu na vojaško letališče v Siriji je nekaj ljudi umrlo, je poročala sirska državna televizija, ki je za napad najprej obtožila ZDA. Washington je zanikal vpletenost, Izrael pa dogodka ne komentira.

Nekaj raket je padlo na oporišče Tiyas, znano tudi kot T-4, v pokrajini Homs. Sirska protiletalska obramba se je zoperstavila napadu na vojaško letališče in sestrelila osem raket, je sporočila sirska tiskovna agencija Sana. Po navedbah nevladnega Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo smrtnih žrtev 14, med njimi pa naj bi bili tudi pripadniki iranskih sil, ki pomagajo sirskemu režimu.

Za zdaj ni znano, kdo je izvedel raketni napad. Sirski državni mediji so sprva sporočili, da je šlo za "domnevni napad ZDA", a Pentagon je to zanikal. "V tem trenutku obrambno ministrstvo ne izvaja zračnih napadov v Siriji," so sporočili iz ameriškega obrambnega ministrstva in dodali, da še naprej pozorno spremljajo razmere in podpirajo diplomatska prizadevanja, da bi tisti, ki so odgovorni za uporabo kemičnega orožja v Siriji in drugod, odgovarjali za svoja dejanja.

Sana je nato odgovornost pripisala Izraelu, pri obtožbah pa se ji je pridružila tudi zaveznica sirskega režima, Rusija. Napad naj bi izraelska letala tipa F-15 izvedla iznad libanonskega ozemlja. Sirska protiletalska obramba je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sestrelila pet raket, medtem ko so tri zadele zahodni del letališča.

Izrael, ki je v zadnjih letih večkrat obstreljeval položaje sirske vojske, napada še ni komentiral.

Trump Al Asada označil za žival

Oporišče je bilo bombardirano dva dni po domnevnem napadu s kemičnim orožjem v Dumi, zadnjem kraju pod nadzorom upornikov v Vzhodni Guti pri Damasku, v katerem je bilo po navedbah humanitarnih organizacij ubitih okoli 50 ljudi. Mednarodna skupnost je zaradi navedb ogorčena, režim v Damasku pa je zanikal, da bi bil odgovoren za uporabo kemičnega orožja.

Ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja napad obsodil in s prstom pokazal na Rusijo in Iran, ki podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada. Al Asada je imenoval "žival". Zapisal je še, da bodo odgovorni "plačali visoko ceno". Nato se je po telefonu slišal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, s katerim sta v skupni izjavi zapisala, da se strinjata, da je bilo v napadu uporabljeno kemično orožje in da bosta njuni državi sodelovali pri iskanju odgovornih. Dodala sta, da usklajujeta "močen skupni odgovor".

Moskva in Teheran zanikata vpletenost

Moskva trditve, da je sirski režim uporabil kemično orožje, zavrača. "Takoj ko bo Duma osvobojena upornikov, smo pripravljeni poslati ruske strokovnjake za radiološko, kemijsko in biološko obrambo, da zberejo podatke, ki bodo potrdili, da so te navedbe izmišljene," je povedal vodja ruskega centra za spravo med sprtimi stranmi v Siriji, generalmajor Juri Jevtušenko.

Tudi sirska državna tiskovna agencija Sana je navedbe o uporabi kemičnega orožja označila za neresnične. "Nekateri mediji, ki so znani po svoji podpori teroristom, so trdili, da je vojska v Dumi uporabila kemično orožje," je zapisala agencija. "Tovrstna poročila so namenjena zgolj temu, da bi ovirali napredovanje sirskih sil," so dodali.

Na obtožbe se je odzval tudi Iran, ki je zatrdil, da gre za novo zaroto proti sirskemu režimu. "Takšne obtožbe Američanov in določenih zahodnih držav so znak nove zarote proti sirski vladi in ljudstvu in pretveze za vojaško posredovanje, ki bo zagotovo zapletlo razmere v tej državi in regiji," je zapisalo iransko zunanje ministrstvo.

Duma je bilo še zadnje območje pod nadzorom upornikov v uporniški enklavi Vzhodna Guta, ki naj bi ga zdaj pripadniki skupine zapustili. Sirskemu režimu se zdaj obeta osvojitev celotne Vzhodne Gute.

O razmerah v Siriji se bo na ponedeljkovem zasedanju pogovarjal tudi Varnostni svet Združenih narodov.

A. P. J.