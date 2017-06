Ranjena Theresa May se ne predaja - skušala bo oblikovati vlado

Poganja o brexitu se začnejo že 19. junija

9. junij 2017 ob 07:36,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 11:40

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Theresa May bo ob 12.30 odšla v Buckinghamsko palačo in kraljico prosila, če lahko oblikuje vlado, saj verjame, da ima dovolj glasov podpore.

Kot poroča BBC, vodja konservativcev in britanska premierka, ki je na četrtkovih parlamentarnih volitvah sicer osvojila največ glasov, ne pa tudi večine v parlamentu, sploh ne razmišlja o odstopu. Po poročanju britanskih medijev so si konservativci zagotovili deset glasov Severnoirske demokratske unionistične stranke (DUP), s katerimi bi zbrali potrebnih 326 glasov za oblikovanje vlade. Natančneje, torijci in DUP skupaj bi imeli 329 glasov od 650.

Iz DUP-a so potrdili, da bi Mayevo pri glasovanju o zaupnici podprli, da pa ni nobene potrebe za "uradni koalicijski dogovor", kar pomeni, da bi Mayeva oblikovala manjšinsko vlado.

Prešteti so glasovi v vseh 650 okrožjih. Konservativci so dobili 319 sedežev, za večino bi potrebovali 326 sedežev v 650-članskem parlamentu. Laburisti imajo zagotovljenih 261 sedežev, liberalni demokrati 12, Severnoirska demokratska unionistična stranka (DUP) 10, Škotska nacionalna stranka 35. Evroskeptična stranka Ukip in Zeleni so ostali brez poslancev, 12 pa so jih dobile druge, manjše stranke. Konservativci so imeli do zdaj v poslanski zbornici 330 glasov.

Zaradi volilnega neuspeha je odstopil vodja UKIP-a Paul Nuttall.

Na Otoku je v uporabi enokrožni večinski volilni sistem in stolčke v poslanski zbornici zasedejo tisti, ki dobijo večino glasov svojem okrožju.

May: Država potrebuje stabilnost

Mayeva, ki je predčasne volitve sklicala zato, da bo okrepila moč svoje stranke v pogajanjih o brexitu z Evropsko unijo, je v odzivu na prve izide volivcem obljubila stabilnost. "Država potrebuje obdobje stabilnosti, in kakršni koli že so izidi, bo Konservativna stranka storila vse, da zagotovi to stabilnost," je dejala, potem ko je postalo znano, da je bila izvoljena v svojem okrožju Maidenhead v Londonu. V petek uradnih izjav ni dajala.

Corbyn: Pripravljeni smo vladati

Vodja laburistov Corbyn je Mayevo že v četrtek pozval k odstopu, v petek pa dejal, da so laburisti pripravljeni oblikovati manjšinsko vlado. "Pripravljeni smo služiti ljudstvu, ki nam je izkazalo zaupanje. Izpostavili smo svoje politike - močne in upanje vzbujajoče politike - ter dobili odličen odziv javnosti. Mislim, da je dokaj jasno, kdo je zmagal na teh volitvah," je dejal za BBC. Za televizijo Sky News pa je izpostavil, da nihče ne bo imel parlamentarne večine ter da so konservativci poraženci volitev. "Mislim da potrebujemo spremembo," je poudaril Corbyn.

Škotska premierka Nicola Sturgeon je svojo SNP kljub izgubam, ki se ji obetajo glede na vzporedne volitve, označila za zmagovalko volitev. Za premierko Mayevo pa je ta izid katastrofa, je poudarila Sturgeonova. Škotska nacionalna stranka, ki je doslej imela 56 poslanskih sedežev, jih je obdržala 35.

T. I. VISEČI PARLAMENT

Če v spodnjem domu britanskega parlamenta nobena stranka ne dobi večine, Britanci to imenujejo "viseči parlament" (hung parliament). Do takšnega izida pride redko, v novejši zgodovini v letih 1974 in 2010. V tem primeru vodja najmočnejše stranke, torej Theresa May, prvi dobi priložnost, da sestavi koalicijsko vlado z manjšimi strankami, lahko pa oblikuje manjšinsko vlado, a mora pri glasovanju o zaupnici dobiti dovolj glasov podpore manjših strank. Če Theresi May do 13. junija, ko bo parlament prvič zasedal v novi sestavi, vlade ne bo uspelo oblikovati, bo priložnost za sestavo vlade dobil vodja laburistov Jeremy Corbyn, ki prav tako lahko oblikuje manjšinsko ali koalicijsko vlado. Poganja med strankami lahko trajajo precej dolgo, če se bodo končala brez uspeha, lahko dve tretjini poslancev zahtevata razpis novih volitev. Politik, ki je prepričan, da je zbral večino, mora o tem obvestiti kraljico Elizabeto II., nato pa ga kraljica pooblasti za sestavo vlade. Kraljica sama nikoli ne izbere mandatarja. Kraljica naj bi imela govor v parlamentu 19. junija.



Začetek pogajanj o brexitu pred vrati

Mayeva je predčasne volitve sklicala prav zato, da bi pred začetkom poganj o brexitu poenotila vrste in okrepila svoj položaj, a s temi izidi je državo pahnila v politično negotovost. Pogajanja z Brusljem o odhodu iz Unije se začnejo že čez deset dni. Ko je pred sedmimi tedni objavila datum volitev, so imeli konservativci udobno večino, ki so jo podedovali še od prejšnjega premierja Davida Camerona, a po slabi volilni kampanji se je njihova prednost vse bolj topila.

V odzivu na volitve je evropski komisar za proračun Günther Oettinger izjavil, da "ni prepričan, da se bodo pogajanja lahko začela po predvidevanjih".

"Theresa May je 'pečena'"

Takoj po objavi izidov vzporednih volitev je vrednost britanskega funta v primerjavi z dolarjem močno padla. Iz hiše JP Morgan pa so sporočili: "Morda najbolj jasen sklep teh volitev je, da bo morala Velika Britanija zaprositi za odlog začetka pogajanj o brexitu." V svojem slogu je izide komentiral tudi Nigel Farage, nekdanji vodja evroskeptične stranke UKIP, ki je bil kratek: "Theresa May je 'pečena'."

Da je nejasen izid najslabša stvar, ki se je lahko zgodila državi v tem obdobju, se strinjajo tako rekoč vsi strokovnjaki, na nestabilnost opozarjajo tudi gospodarstveniki. "Dejstvo, da nobena stranka nima večine, je za trge najslabše sporočilo, saj je s tem nastala še dodatna plast nestabilnosti pred začetkom pogajanj o brexitu," je dejal borzni strokovnjak Craig Erlam.

Razplet negotov

Nekateri opozarjajo tudi na to, da so manjše stranke po politični agendi bližje stališčem laburistov kot konservativcev, kar pomeni, da možnost, da novi premier postane Corbyn, ni tako nemogoča. Če bi dejansko prišlo do spremembe na premierskem stolčku, pa bi to prineslo še dodatno negotovost. V primeru odstopa Mayeve bi lahko Britance čakale tudi nove volitve.

A. P. J.