Razkol v hrvaški vladi – o usodi Zdravka Marića v sredo

28. april 2017 ob 12:23

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Predsednik hrvaškega parlamenta Božo Petrov je napovedal, da bo razprava o nezaupnici ministru za finance Zdravku Mariću potekala v sredo.

Do takrat naj bi bilo tudi jasno, ali bo hrvaški premier Andrej Plenković oblikoval novo parlamentarno večino, potem ko je v četrtek odstavil tri ministre stranke Most neodvisnih list. Interpelacijo proti Mariću je sprožila opozicijska SDP, ministri za notranje zadeve, pravosodje ter gradbeništvo in energetiko, Vlaho Orepić, Ante Šprlje in Slaven Dobrović, pa na četrtkovi seji vlade niso podprli Plenkovićeve podpore finančnem ministru.

Zaradi tega je hrvaški premier razrešil tri ministre, kar je povzročilo največjo krizo hrvaške desnosredinske vlade od oktobra lani, ko je bila oblikovana po izredni parlamentarnih volitvah septembra 2016. Petrov se je obrnil tudi na poslance, ki nameravajo zahtevati njegovo razrešitev z mesta predsednika sabora. Pozval jih je, naj čim prej pošljejo najmanj 40 poslanskih podpisov, da bi tudi ta predlog uvrstili na dnevni red. HDZ naj bi že zbirala podpise za razrešitev Petrova, ki je predsednik Mosta.

Obtožbe Marića zaradi Agrokorja

SDP je sprožila pobudo za glasovanje o nezaupnici Mariću zaradi njegovega domnevnega konflikta interesov pri vladnih potezah glede reševanje usode koncerna Agrokor in morebitne Marićeve odgovornosti pri spornih poročilih o poslovanju skupine v času, ko je bil njen direktor za strategijo in kapitalski trg. Poslanec SDP Gordan Maras je v saboru ocenil, da parlamentarna večina ne obstaja več, ter pozval Plenkovića, naj potrdi, da ima večinsko podporo v saboru ali odstopi.

Mostov poslanec Nikola Grmoja je na seji Marića obtožil, da ni opravljal svojega dela in v dveh ministrskih mandatih ni odredil finančnega nadzora v Agrokorju, ter da je še v začetku leta trdil, da glede poslovanja Agrokorja ni razloga za preplah. Obenem je spomnil, da država v koncernu ni izvedla finančnega nadzora od leta 2007. Grmoja je obtožil tudi Plenkovića, in sicer da ščiti lastnika Agrokorja Ivico Todorića.

Odstavljeni ministri prišli na delovno mesto

Medtem je odstavljeni notranji minister Orepić prišel na svoje delovno mesto in novinarjem povedal, da se mora zaradi Plenkovićevih potez "narod bolj kot kdajkoli prej takoj odzvati, saj gre za zlorabo oblasti". Premierja je obtožil, da ščiti določene interesne skupine, v katerih je tudi podpredsednica vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić. Napovedal je, da bo opravljal svoje naloge. Med drugim se bo srečal z madžarskim kolegom Sandorom Pinterom, s katerim naj bi se pogovarjala o izvajanju določil o sistematičnem nadzoru na schengenski meji.

Hrvaški mediji poročajo, da sta tudi ostala dva razrešena Mostova ministra danes prišla v službo, kljub temu da je Plenković v četrtek dejal, da nihče izmed odstavljenih ministrov ni več član vlade. V Mostu trdijo, da sta za razrešitev ministrov potrebna sopodpis predsednika sabora in odločitev saborske večine. Most ima še podpredsednika vlade in ministra za upravo Ivana Kovačića, ki v četrtek ni bil na vladni seji. Po zapletu je izjavil, da bi glasoval tako kot njegovi trije strankarski kolegi.

T. J.