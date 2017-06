Razstreljena napadalca v Iraku ubila več kot 30 ljudi

IS napadalca identificiral kot moška, vendar se je v Mosajabu razstrelila napadalka

9. junij 2017 ob 19:25

Musajab, Kerbala - MMC RTV SLO/Reuters

V ločenih napadih v iraških mestih Musajab in Kerbala sta samomorilska napadalca ubila skupno najmanj 34 ljudi, poškodovanih je 50. Odgovornost je že prevzela samozvana Islamska država.

V mestu Musajab, 80 kilometrov južno od prestolnice Bagdada, se je na napolnjenem mestnem trgu razstrelila samomorilska napadalka, s čimer je ubila najmanj 31 ljudi, 35 je poškodovanih.

V šiitskem svetem mestu Kerbala, ki leži v bližini Musajaba, se je na avtobusni postaji prav tako razstrelil napadalec in ubil tri ter poškodoval 15 ljudi.

Za napad je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, vendar je v svoji izjavi oba napadalca identificirala kot moška. Medtem so varnostne službe ugotovile, da je napadalka v Musajabu bila ženska, ki je eksplozivno telo imela skrito pod oblačili.

Sunitska IS je pred tremi leti razlgasila kalifat nad deli Sirije in Iraka. Po iraški ofenzivi, ki traja od lanskega oktobra, so zdaj pred izgubo svoje de facto iraške prestolnice Mosula. Prav tako je napadeno oporišče IS-a v sirski Raki, kjer IS napadajo kurdske milice, ki jih podpirajo ZDA.

J. R.