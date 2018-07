Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Misijonarke ljubezni delujejo v 137 državah po vsem svetu, svoj red pa imajo tudi v Ljubljani. Foto: EPA Mati Terezija je leta 1950 ustanovila misijonarke ljubezni za pomoč najrevnejšim prebivalcem mesta Kolkata. Danes red šteje več kot 4.500 redovnic, ki delujejo v več kot 130 državah, tudi v Sloveniji. Red po vsem svetu skrbi za pomoči potrebne, med drugim tudi za brezdomce, invalide, obolele z aidsom in sirote. Foto: EPA Dodaj v

Redovnica reda matere Terezije v Indiji osumljena prodaje dojenčkov

Nezakonite posvojitve v Indiji so velik posel

17. julij 2018 ob 17:37

Indijske oblasti so odredile inšpekcijski nadzor vseh ustanov za otroke reda misijonark ljubezni, ki ga je ustanovila mati Terezija. Odločitev je povezana z aretacijo redovnice, ki je osumljena prodaje otrok.

Nezakonite posvojitve so v Indiji velik posel in po podatkih vlade vsako leto izgine več kot 100.000 otrok. Številnim se odpovejo revni starši, mnogo pa jih ukradejo iz bolnišnic in z železniških postaj.



Indijska policija je na začetku meseca aretirala redovnico in uslužbenca enega izmed domov reda v Rančiju, glavnem mestu zvezne države Džarhad. Osumljena sta, da sta najmanj pet novorojenčkov prodala za več tisoč dolarjev. Škandal je izbruhnil, ko je tamkajšnji center za socialno delo prijavil policiji, da v domu, v katerem skrbijo za neporočene noseče ženske in matere, žrtve nasilja, pogrešajo novorojenčka.

Inšpekcijski pregled vseh domov

Po izbruhu škandala so iz reda misijonark ljubezni sporočili, da bodo natančno pregledali omenjeni primer in zagotovili, da se kaj takega ne bo nikoli več ponovilo.

Ministrica za ženske in razvoj otrok Maneka Gandi pa je sporočila, da so vladam vseh zveznih držav naročili, naj takoj opravijo inšpekcijo vseh domov za otroke, ki jih vodijo misijonarke ljubezni. Prav tako se morajo vse ustanove za otroško skrbstvo v mesecu dni registrirati in povezati s centralno službo za posvojitve.

Indijsko vrhovno sodišče je decembra lani odredilo obvezno registracijo vseh institucij za otroško skrbstvo in vključitev sirotišnic v centralni sistem za posvojitve. Po podatkih indijske vlade se je od takrat z osrednjo službo za posvojitve povezalo 2.300 institucij, pri 4.000 ustanovah pa postopek še poteka.

