Regensburg: Več kot 500 zlorab dečkov v katoliškem pevskem zboru

V času zlorab je zbor vodil brat papeža Benedikta XVI.

18. julij 2017 ob 18:35

Regensburg - MMC RTV SLO/STA

Po navedbah preiskave je 49 učiteljev in duhovnikov med letoma 1945 in 1990 fizično oziroma spolno zlorabilo 547 dečkov v katoliškem pevskem zboru Domspatzen v Regensburgu.

Za preiskavo je bil zadolžen odvetnik Ulrich Weber, ki je danes predstavil 450-stransko poročilo, poroča Deutsche Welle.

V njem je navedel 500 primerov fizičnih zlorab in 67 primerov spolnih zlorab, ki jih je izvajalo 49 predstavnikov duhovščine in učiteljev. Med njimi jih je devet izvajalo spolno nasilje. Po besedah avtorja je duhovščina ustvarila "kulturo tišine", v kateri so lahko več desetletij izvajali grozodejstva.

Žrtve so zbor opisale kot "zapor, pekel in koncentracijsko taborišče", številni med njimi so ta leta opisali kot "najhujša obdobja svojega življenja, polna strahu, nasilja in brezupnosti", je ob predstavitvi poročila povedal Weber.

Nekdanji člani tisočletnega zbora leta 2010 začeli obtožbe

Cerkveni zbor Domspatzen (stolniški vrabci) v Regensburgu je star okoli tisoč let. Leta 2010 so se nanj zgrnile številne obtožbe spolnega nasilja od nekdanjih članov. Do leta 2013 je več kot 400 žrtev predstavilo svoje zgodbe zlorab v katoliškem zboru.

Razčiščevanje škandala je bistveno pospešil nadškof Regensburga Rudolf Voderholzer, ki je vodenje škofije prevzel leta 2013. Njegovemu predhodniku Ludwigu Müllerju so po drugi strani očitali, da je preiskavo oviral.

Direktor zbora med letoma 1964 in 1994 je bil Georg Ratzinger, starejši brat papeža Benedikta XVI. Weber poudarja, da je Ratzinger moral vedeti za vsaj nekaj primerov, čeprav sam zanika, da bi imel kakršne koli informacije o zlorabah. Večina teh se je sicer zgodila v 60. in 70. letih, najaktualnejši primer pa se je zgodil leta 1992, še poroča Deutsche Welle.

Škofija žrtvam lani ponudila odškodnino

Regensburška škofija poročila ni komentirala, vendar že od prvih obsodb sodeluje z zastopniki žrtev. Lani je tako škofija žrtvam ponudila odškodnino med 5.000 in 20.000 evri. Po objavi Webrovega poročila naj bi znesek določilo neodvisno telo, še poroča Deutsche Welle.

Glede na poročilo so identificirali 49 domnevnih storilcev, vendar zanje po poročanju STA-ja ni pričakovati kazenskega pregona, saj so se domnevna kazniva dejanja zgodila predolgo nazaj.

