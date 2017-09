Regionalna vlada Kurdistana zavrača ukrepe Bagdada zaradi referenduma

Turčija želi ukrepe koordinirati z Irakom in Iranom

28. september 2017 ob 21:45

Erbil,Bagdad - MMC RTV SLO, STA

Regionalna vlada v iraškem Kurdistanu je zavrnila ukrepe, ki so jih sprejeli v Bagdadu zaradi nezavezujočega referenduma o neodvisnosti te regije, in jih označila kot "kolektivno kazen".

Iraške oblasti so v sredo namreč pozvale k uporabi vseh sredstev za ohranitev celovitosti Iraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kurdska regionalna vlada zavrača vse odločitve, ki sta jih sprejela iraška vlada in parlament, in jih razume kot kolektivno kazen proti vsem Kurdom," so sporočili po seji regionalne vlade v Erbilu.

"Te odločitve so nezakonite in protiustavne. Zanikajo ustavne pravice Kurdov," so dodali in ponovili, da so pripravljeni na dialog z Bagdadom, da rešijo težave.

Bagdad je referendum označil za protiustavnega, v sredo pa je parlament sprejel resolucijo, s katero so pozvali iraškega premierja Haiderja Al Abadija, naj uporabi vsa sredstva, da zaščiti enotnost in ozemeljsko celovitost Iraka. Premier lahko med drugim na območje celo pošlje varnostne sile. Poslanci so pozvali tudi k zaprtju meje s Turčijo in Iranom na območju, ki ni pod nadzorom osrednje vlade.

V petek bodo ustavili polete v Erbil in iz njega

Med prvimi ukrepi je, da bodo v petek ustavili vse polete v Erbil in iz njega, glavnega mesta avtonomne kurdske pokrajine na severu države. Iraška vlada je odločitev o ustavitvi prometa na letališčih v iraškem Kurdistanu sprejela po ponedeljkovem referendumu, na katerem so volivci in volivke z 92,73 odstotka podprli neodvisnost Kurdistana.

Turški premier Binali Yildirim pa je dejal, da se namerava kmalu sestati z iranskimi in iraškimi voditelji, s katerimi bi se uskladili glede nadaljnjih korakov po kurdskem referendumu. "Želimo si tristranski vrh. Mislimo, da bo tak format najproduktivnejši," je povedal Yildirim.

Turčija je medtem iraški vladi zagotovila, da pri izvozu nafte ne bo več sodelovala s kurdsko vlado. Kot so sporočili v Bagdadu, je Yildirim v telefonskem pogovoru z iraškim kolegom potrdil turško podporo vsem odločitvam iraške vlade, ki jih bo sprejela v odgovor na kurdski referendum.

B. V.