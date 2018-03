Remington, najstarejši ameriški izdelovalec orožja, je bankrotiral

Vse večji pritisk na izdelovalce in prodajalce orožja

26. marec 2018 ob 12:29

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Najstarejši ameriški proizvajalec orožja, ki je tudi eden največjih, družba Remington Outdoor, je vložil zahtevo za bankrot.

Kot je v zahtevi zapisal glavni finančnik družbe Stephen Jackson, je družbi v zadnjem letu močno upadla prodaja, družba, ki je bilo ustanovljena leta 1816, pa se je spopadala tudi s težavami pri izpolnjevanju zahtev posojilodajalcev. Po Reutersovem poročanju je družba že februarja naznanila, da bo zmanjšala večstomilijonski dolg s prenosom nadzora nad podjetjem na kreditodajalce. New York Times pa navaja, da je dolg družbe ocenjen na vrednost med 100 in 500 milijoni dolarjev, na tako vrednost pa je ocenjena tudi vrednost njenega premoženja. Kot je razvidno iz sodnih papirjev, želi družba postopek bankrota dokončati do 3. maja, do takrat bo normalno delovala.

Že več let poskus prodaje

Cerberus Capital Management, v katerega lasti je Remington Outdoor, bo tako izgubil lastništvo, saj bodo v procesu bankrota upniki, med katerimi sta Franklin Templeton Investments in JPMorgan Asset Management, svoje terjatve zamenjali za deleže družbe. Cerberus je družbo skušal neuspešno prodati že od leta 2012, ko je napadalec v napadu na osnovno šolo Sandy Hook v Connecticutu, v katerem je bilo ubitih 20 otrok in 6 odraslih, uporabil njihovo puško znamke Remington Bushmaster.

Po 14. februarju letos, ko je v strelskem napadu na srednjo šolo na Floridi umrlo 17 ljudi, so se močno okrepili pritiski za zaostritev zakonodaje glede dostopa do orožja. V soboto je v številnih krajih po ZDA potekal shod, katerega pobudniki so bili dijaki in študenti, na katerih so udeleženci zahtevali strožjo orožarsko zakonodajo.

Več večjih proizvajalcev in trgovcev z orožjem je naredilo več korakov za omejitev prodaje orožja. Citigroup je pretekli teden sporočil, da bo novim strankam orožje prodal, potem ko bodo ti opravili varnostni pregled, starost za nakup orožja pa dvignil na 21 let, čemur so sledili še nekateri drugi trgovci. Podjetje Kroger je sporočilo, da bodo v svoji verigi trgovin Fred Meyer popolnoma ustavili prodajo strelskega orožja.

Družbaa je bilo ustanovljena leta 1816

Remington so ustanovili leta 1816 v zvezni državi New York, zdaj pa je sedež družbe v Severni Karolini. Cerberus je družbo leta 2007 kupilo za 118 milijonov dolarjev, pozneje pa se je družba skupaj s še nekaterimi drugimi proizvajalci orožja združila v konglomerat, imenovan Freedom Group, navaja New York Times. Poslovni izidi nekaj let po nakupu so bili odlični: družba je leta 2012 prodala skoraj 8,6 milijona kosov orožja, medtem ko jih je leta 2002 3,3 milijona. Po napadu na osnovno šolo Sandy Hook leta 2012 je prodaja močno upadla.

K. T.