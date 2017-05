Renzi s prepričljivo večino znova izvoljen za predsednika Demokratske stranke

Renzi se vrača v ospredje italijanske politike

1. maj 2017 ob 11:28

Rim - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji italijanski premier Matteo Renzi je bil v skladu s pričakovanji znova izvoljen na čelo Demokratske stranke. Na strankarskih volitvah, ki se jih je udeležilo dva milijona ljudi, ga je podprlo 73 odstotkov volivcev.

"To je velika odgovornost," je sporočil na družbenem omrežju Twitter, ko je postalo jasno, da je prepričljivi zmagovalec. Pozneje je v govoru dejal, da ne gre "za drugi polčas iste tekme, temveč za novo tekmo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

42-letni Renzi je bil jasen favorit za predsednika najmočnejše stranke v italijanskem parlamentu. Njegova tekmeca sta bila pravosodni minister Andrea Orlando in predsednik južne italijanske dežele Apulija, nekdanji državni tožilec Michele Emiliano. Orlando je osvojil 21-odstotno podporo, Emiliano pa osemodstotno, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Volitev, ki so potekale na približno 10.000 voliščih po vsej državi, so se lahko udeležili vsi italijanski volivci in volivke, ki pa so morali prispevati dva evra.

Odstopil s položaja premierja po referendumu

Renzi je s položaja premierja po skoraj treh letih odstopil decembra lani, ko so volivci in volivke na referendumu zavrnili njegov predlog ustavne reforme. To je vodilo v razcepitev stranke, ki so jo že sicer pretresala notranja razhajanja. Levo krilo, ki je bilo kritično do Renzijeve liberalne usmeritve, je oblikovalo novo Napredno in demokratično gibanje (DP), ki se bo zdaj z Demokratsko stranko potegovalo za glasove levo usmerjenih volivcev.

Renzi je februarja letos odstopil tudi s položaja predsednika stranke, po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA pa je šlo za politično preračunano odločitev, saj je želel Renzi doseči nove volitve vodstva, iz katerih bi izšel kot okrepljeni voditelj stranke.

S ponovno izvolitvijo na čelo stranke je postal tudi najverjetnejši premierski kandidat italijanske leve sredine na parlamentarnih volitvah, ki bodo spomladi prihodnje leto. Glede na ankete se na njih visoka podpora obeta populističnemu Gibanju petih zvezd.

Sodelovanje z Berlusconijem?

Renzi, ki je z 39 leti postal dotlej najmlajši italijanski premier, želi na volitvah nastopiti kot zagovornik vrednot EU-ja in branik pred populizmom, piše APA. V prizadevanjih za zmago ni izključil morebitnega povezovanja s stranko Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija.

Še pred parlamentarnimi pa bodo 11. junija potekale lokalne volitve, ki bodo zajele približno 10 milijonov italijanskih volivcev in volivk. Izbiralo se bo tudi vodstvo pomembnih mest, kot so Verona, Padova, Genova in Palermo. Lokalne volitve veljajo za pomemben pokazatelj pred parlamentarnimi.

B. V.