Republika Srbska mimo IMF-a dvignila minimalno plačo

5. julij 2018 ob 07:56

Banja Luka - MMC RTV SLO, Reuters

Parlament Republike Srbske je mimo dogovora z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) sprejel sklep o dvigu minimalne plače za 12,5 odstotka, odločitev, ki jo nekateri vidijo kot politično pred oktobrskimi volitvami. Povprečna plača v Republiki Srbski je bila aprila nekaj več kot 420 evrov.

Še prejšnji teden je IMF preložil sestanek, na katerem bi morali revidirati posojilni program BiH-u, s čimer bi državi dveh entitet, Federacija Bosna in Hercegovina in Republika Srbska, sprejeli odločitev o morebitnem novem posojilu.

Odločitev posojilodajalcev je prišla v zadnjem trenutku, potem ko je vlada Republike srbske naznanila, da bo znižala uvozne dajatve in dvignila neto plače, pri čemer so bruto plače ostale nespremenjene, s tem pa je kršila dogovor z IMF-om.

Opozicija zapustila glasovanje

Na izredni seji so poslanci s 44 glasovi od 83 sprejeli nov zakon o novih davkih in dvigu plač. Opozicija v srbskem parlamentu je sejo še pred glasovanjem zapustila. Finančni minister Republike Srbske Zoran Tegeltija vztraja, da zahteve IMF-a niso bile kršene, saj da so dvignili minimalno plačo le tistim, ki prejemajo najnižje dohodke, takšnih pa da je v celotni regiji 1,1 odstotka. "Če bi moral odločati med IMF-om in temi delavci, je jasno, koga bom izbral," je dejal Tegeltija v parlamentu.

IMF-u pa preglavice povzroča tudi Federacija Bosne in Hercegovine. Parlament bo naslednji teden sprejela zakon, ki bi vojnim veteranom povečal pravice (torej tudi dohodek), s čimer se IMF ne strinja.

Oba zakona mnogi vidijo kot predvolilno kampanjo, saj bodo 7. oktobra tako parlamentarne kot predsedniške volitve.

K. Št.