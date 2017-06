Republikanci končno predstavili načrt zdravstvene reforme, ki je nastajal v tajnosti

Demokrati bodo glasovali proti

22. junij 2017 ob 19:57,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 20:11

Washington - MMC RTV SLO/STA

Vodja republikanske večine v ameriškem senatu Mitch McConnell je končno predstavil načrt zdravstvene reforme, ki ga je vodstvo stranke pripravljalo v tajnosti. Med drugim predvideva globlje reze v program za revnejše Američane.

McConnell pričakuje, da bodo o predlogu na 142 straneh glasovali že prihodnji teden, kar bi pomenilo zelo malo časa za javno razpravo.

Senatni načrt opušča zahtevo za posameznike, da so zdravstveno zavarovani, obenem pa ukinja uvedene davke za bogate in zdravstvene zavarovalnice. Senatni predlog veže subvencije za posameznike na osnovi njihovih prihodkov, ne pa starosti, kot to določa trenutni predlog predstavniškega doma, ki je bil sprejet pred šestimi tedni. Zaradi uvajanj dodatnih omejitev glede zahtevanih prihodkov bi se tako ljudje težje kvalificirali za subvencije, poroča BBC. Kritiki republikanskega predloga predstavniškega doma pa pravijo, da vezanje subvencij na starost neupravičeno kaznuje starejše Američane.

Predlog senatnih republikancev bi ob tem bolj postopoma ukinjal Medicaid, vladni program zdravstvenega zavarovanja za Američane z nizkimi prihodki, bi pa ob tem uveljavil globlje dolgoročne reze v program.

Predlog zveznim državam tudi omogoča večjo fleksibilnost pri zahtevanju od ponudnikov zdravstvenega zavarovanja, da zagotovijo osnovne zdravstvene storitve, ki jih zagotavlja t. i. Obamacare (zdravstvena reforma pod Baracom Obamo), vključno z nujno pomočjo in skrbjo za matere ter storitvami na področju duševnega zdravja. Praktično to pomeni, da bodo na primer prebivalci liberalnega New Yorka lahko računali na večjo pomoč države kot na primer prebivalci konservativne Alabame.

Manj za revne

Iz zvezne blagajne pa bo šlo manj denarja za pokritje zavarovanja revnih kot zdaj. Države bodo tako dobile le določeno vsoto na prebivalca in se bodo morale znajti. Ostala pa naj bi zahteva za obvezno zagotovitev sredstev za zdravstveno zavarovanje otrok s posebnimi zdravstvenimi potrebami vsepovsod po ZDA.

Predstavniški dom je predlagal, da lahko zavarovalnice ljudem, ki že imajo bolezen ali telesne poškodbe, zaračunajo višje premije, senatni predlog pa jim to možnost odvzema in zahteva enakopravno obravnavo vseh, tako kot je to v sistemu Obamacare.

Senatni republikanci so predlagali tudi odvzem denarja organizaciji Načrtovano starševstvo, ki je velik trn v peti republikancev, za eno leto. Organizacija namreč med drugim ženskam pomaga pri splavu, čeprav to ni edina zdravstvena dejavnost, s katero se ukvarja. Ukinitev proračunskih sredstev za to organizacijo bo sprožilo upor manj konservativnih republikancev in republikank. McConnell dopušča možnost črtanja določila, kar pa bi spet razjezilo še konservativnejše republikance.

Demokrati zelo kritični

Vodja demokratske večine v senatu Chuck Schummer predloga še ni mogel prebrati, a je po njegovih besedah tudi brez tega samo po sebi jasno, da reveži, invalidi, bolni in podobni v ZDA ne morejo računati, da bodo republikanci sprejeli predlog, ki bo proračunsko radodarnejši do njih, kot je sistem Obamacare.

Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je predlog kritizirala kot nove davčne olajšave najbogatejšim.

V pregled republikancem in CBO-ju

Večina republikanskih senatorjev je dokument videla šele danes zjutraj, in sicer tik pred objavo na internetu. Predlog bo preučil tudi kongresni proračunski urad (CBO), ki bo v petek ali prihodnji teden podal svojo oceno.

Glede podobnega predloga republikancev v predstavniškem domu je CBO izračunal, da bo z njim brez zavarovanja ostalo kakšnih 20 milijonov ljudi več, kot bi jih ostalo z nadaljevanjem sedanjega sistema, potrjenega leta 2010. Skupaj bi bilo po republikanskem predlogu čez deset let brez zavarovanja spet okrog 50 milijonov Američanov, proračun pa bi nekaj prihranil.

Tesno glasovanje

Republikanci so predlog razkrili šele po več tednih tajnih pogovorov, v senatu pa zanj potrebujejo 50 glasov. To pomeni, da si lahko privoščijo le dva republikanska glasova proti, saj naj ga ne bi podprl nihče izmed demokratskih senatorjev. Po morebitni potrditvi v senatu bosta morala predlog potrditi še predstavniški dom in predsednik Trump. Republikanski senatorji so svoj predlog zdravstvene reforme sprejeli šest tednov po tem, ko so svojega sprejeli že njihovi kolegi v predstavniškem domu.

Glede zdravstvene reforme so republikanci predstavili dva predloga. Trump, ki je predlog predstavniškega doma sprva javno izrazito hvalil, je senatorjem za zaprtimi vrati nedavno dejal, da gre za zloben predlog, in jih pozval, naj ustvarijo nekaj bolj prijaznega do ljudi.

B. V.