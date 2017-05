Republikanci prepričani, da jim bo tokrat uspelo odpraviti Obamacare

O predlogu bo nato odločal še senat

4. maj 2017 ob 10:02

Washington - MMC RTV SLO/STA

Predstavniški dom ameriškega kongresa bo glasoval o odpravi zdravstvene reforme nekdanjega predsednika Baracka Obame. Republikanci trdijo, da imajo dovolj glasov za preklic Obamacara.

Prvi poskus odprave Obamove zdravstvene reforme, t. i. Obamacare, je propadel, ker republikanci niso imeli dovolj glasov in so predlog umaknili še pred glasovanjem. Predsednik ZDA Donald Trump, ki je med kampanjo obljubljal takojšnjo ukinitev reforme in sprejetje nove, tako predvolilne obljube še ni mogel uresničiti.

McCarthy: Uspelo nam bo!

Republikanci so nadaljevali usklajevanja in oblikovali predlog, ki je bolj po volji konservativnemu krilu stranke, a so se tokrat uprli zmernejši republikanci. Trump je osebno lobiral in v sredo prepričal dva zmerna republikanca iz Michigana in Misurija, ki sta obljubila podporo, ko sta dobila obljubo, da bo za pomoč pri zavarovanju bolnih na voljo osem milijard dolarjev. Vodja republikanske večine v predstavniške domu Kevin McCarthy je za CNN izjavil: "Glasovali bomo o zdravstveni reformi, saj imamo dovolj glasov. Uspelo nam bo!"

Ameriško zdravniško združenje in druge skupine ter organizacije za pravice potrošnikov so odločno proti predlogom Trumpa in republikancev, ker zanje ni dvoma, da bodo milijoni ostali brez zavarovanja. Njihov predlog namreč prinaša manj sredstev za revnejše prebivalce, odpravo kazni za tiste, ki se nočejo zavarovati, in različne cene za bolne in zdrave.

Milijoni ljudi (znova) brez zavarovanja

Kongresni proračunski urad je izračunal, da bo s Trumpovo reformo prihodnje leto zavarovanje izgubilo 14 milijonov ljudi, do leta 2026 pa skupaj 24 milijonov. Uresničitev želje, za katero so se borili vse od leta 2010, se lahko republikancem na koncu politično maščuje, saj je do zavarovanja s pomočjo Obame prišlo veliko Trumpovih volivcev.

Demokrati republikancem na glasovanju ne bodo pomagali in stranka si lahko privošči le izgubo 22 glasov iz lastnih vrst. Trenutno je 19 republikancev odločno proti predlogu lastne stranke. Izid bo tako podobno tesen, kot je bil leta 2010, ko so Obamacare potrdili z večino 219 glasov proti 212. V primeru potrditve bo predlog romal v senat, kjer ga bodo demokrati najverjetneje poskusili blokirati.

A. P. J.