Reševalci po trčenju ameriškega rušilca našli več trupel

V iskalni akciji sodeluje 750 reševalcev

22. avgust 2017 ob 17:50,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 17:55

Singapur - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po ponedeljkovem trčenju ameriškega rušilca John S. McCain s tankerjem blizu Singapurja reševalci nadaljujejo iskanje desetih pogrešanih ameriških mornarjev. Več trupel pogrešanih so že našli, a točnega števila še niso potrdili.

Trupla so potapljači našli v delih rušilca, ki so jih zapečatili po trčenju. Eno truplo so zunaj plovila našli malezijski potapljači, je sporočil povedal poveljnik ameriške tihomorske flote admiral Scott Swift.

V Singapurju, kamor so po trčenju prepeljali rušilec, poteka identifikacija trupel, je še povedal Swift in dodal, da še ne more potrditi, koliko so jih našli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi nesreče, v kateri je bilo ranjenih pet ameriških mornarjev, je ameriška vojna mornarica v ponedeljek zaradi celovite revizije začasno ustavila vse operacije po svetu.

Admiral Swift je poudaril, da so mornarjem in njihovim družinam dolžni odgovore, tudi glede tega, kaj je treba storiti, da bi v prihodnosti tovrstne dogodke preprečili.

Štirje od petih ranjenih mornarjev so še vedno v bolnišnici, a njihova življenja niso v nevarnosti, petega pa so že odpustili iz bolnišnice.

750 reševalcev v iskalni akciji

Medtem se nadaljuje obsežna iskalna akcija. Malezijske pomorske oblasti so sporočile, da pogrešane išče okoli 500 njihovih reševalcev, še dodatnih 250 je v iskalno akcijo vključil Singapur. Pogrešane mornarje iščejo tudi z letali. Še vedno namreč upajo, da je kdo izmed pogrešanih preživel, je še dejal Swift.

Tanker, udeležen v nesreči, je bil poškodovan, a posadka ni utrpela poškodb. Pri tem tudi ni bilo onesnaženo morje. Na drugi strani je v rušilcu po trčenju zazevala velika odprtina, zaradi vdora vode skoznjo je poplavilo več delov ladje, tudi spalne prostore mornarjev.

Že druga nesreča ameriškega rušilca v zadnjem času

To je bila že druga nesreča kakega ameriškega rušilca v zadnjih treh mesecih. Junija je rušilec Fitzgerald trčil s tovorno ladjo blizu Japonske, pri čemer je umrlo sedem ameriških mornarjev.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je dejal, da je tolikšno število smrtnih žrtev v nesrečah ameriških rušilcev nedopustno in da bodo zadevo temeljito raziskali. "Trenutno smo v mislih z družinami tistih, ki smo jih izgubili," je dodal.

Rušilec maja prestal pregled

Na ameriškem rušilcu John S. McCain je po navadi več kot 300 mornarjev in oficirjev. Maja je ladja prestala pomorski pregled za pripravljenost na morske misije, poroča BBC.

J. R.