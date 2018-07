Reševalci še zadnjič v "jamo groze", v kateri so še štirje dečki in trener

Zdravstveno stanje osmih rešenih dečkov je stabilno

10. julij 2018 ob 07:41,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 07:56

Bangkok - MMC RTV SLO

Mednarodna skupina reševalcev bije bitko z vremenom, da bi na varno rešila še zadnje štiri dečke in njihovega trenerja, ki so v jami na Tajskem ujeti že 17. dan. Zdravstveno stanje osmih rešenih dečkov je stabilno.

Tajske oblasti so začele zadnji del reševalne akcije, poimenovane Narongsak Osottanakorn, ob 10.08 po krajevnem času, ko se je v podzemne rove jame Tham Luan Nang Non spustilo 19 potapljačev. Kot poroča Guardian, je na Tajskem znova začelo deževati, zato bi se lahko gladina vode v jami znova dvignila, kar bi onemogočili reševalno akcijo.

Potapljači reševalci pa so še pod enim pritiskom, iz jame morajo rešiti še eno osebo več, kot prejšnje dni, in sicer nogometnega trenerja dečkov, skupno torej pet ljudi. Vodja reševalne akcije tako ni mogel dati obljube, ali bo potapljačem današnja akcija uspela,"vse je odvisno od vremenskih pogojev in našega načrta, ki smo ga nastavili na reševanje štirih oseb, če pa jih želimo rešiti pet, bodo morali odgovorni reševalci načrt ustrezno prilagoditi. Mi namreč ne moremo ukazovati potapljačem, saj je element varnosti izjemno pomemben".

Dečki nosijo sončna očala

Do zdaj so iz jame rešili osem od skupno 12 dečkov nogometne ekipe, starih med 11 in 16 let. Kot je pojasnil Jesada Chokedamrongsuk s tajskega ministrstva za javno zdravje, so na dečkih izvedli temeljit zdravstveni pregled, od krvnih preiskav, do slikanja pljuč, srca, pregleda oči in njihovega duševnega stanja. Prav tako so jih oskrbeli z intravenozno terapijo in antibiotiki ter jih cepili proti tetanusu in steklini.

Dečki preventivno še vedno nosijo sončna očala, saj so bili tako dolgo v temi, da so njihove oči izredno občutljive na svetlobo.Prav tako so okrepili njihovo prehrano, kjer so jim s prva tekoče hrane, zdaj dovolili vnos kruha in čokolade, česar so si v torek zjutraj tudi najbolj zaželeli. Čeprav imajo v svoji sobi televizijo, je za zdaj še ne smejo gledati, da ne bi postali razdraženi, poroča Guardian.

V bolnišnici še sedem dni

Na opazovanju v bolnišnični oskrbi bodo še najmanj sedem dni. Svoje starše so za zdaj lahko videli le preko zastekljene stene, niso se jih pa mogli dotakniti, še danes, pa naj bi se s svojimi starši slišali po telefonu.

Reševanje dečkov iz jame traja šest ur v eno smer in pet nazaj. Potapljači morajo vsakega dečka posebej voditi skozi ozke prehode, pred tem so jim dali močna pomirjevala, da jih med reševalno akcijo ne zgrabi panika. Nihče izmed mladih nogometašev nima izkušenj s potapljanjem, zato so strokovnjaki opozarjali, da bi jih lahko zgrabila panika. Danski potapljač Ivan Karadzic je za danski radio razkril, da dečki v nedeljski reševalni akciji "niso bili popolnoma omamljeni, a tudi odzivali se niso več čisto prav".

Kazenska ovadba trenerja?

Nogometnemu učitelju dečkov, ki naj bi ga rešili danes, zdaj grozi kazenski pregon, čeprav ga starši dečkov ne obsojajo. Kot je za televizijske Odmeve povedal Matjaž Horvat, slovenski učitelj na Tajskem, se je trener že opravičil staršem in jim zagotovil, da "bo poskušal poskrbeti za otroke po svojih najboljših močeh. Tajska je zelo hierarhična država, v kateri so starši zelo spoštovani in če so podprli učitelja in ga ne obtožujejo, bo verjetno z njim vse v redu. Res pa je, da trenutno policija postaja raziskuje možnosti, da bi ga obtožila, ker je dečke odpeljal v jamo, a o tem govoriti je še prezgodaj. Osebno upam, da ga ne bodo, saj menim, da se je dobro izkazal."

K. Št.