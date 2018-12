Resolucija ZN-a za obsodbo Hamasa ni dobila potrebne večine

Slovenija glasovala za resolucijo

7. december 2018 ob 11:38

New York - MMC RTV SLO, STA

Ameriška resolucija za obsodbo palestinske organizacije Hamas na glasovanju v Generalni skupščini Združenih držav ni dobila potrebne dvotretjinske večine za potrditev.

Za resolucijo je glasovalo 87 držav, med njimi skupaj z Evropsko unijo tudi Slovenija, proti je bilo 57 držav, 33 držav pa se je vzdržalo.

Pred glasovanjem o resoluciji je generalna skupščina glasovala, da je za potrditev resolucije potrebna dvotretjinska večina. To so zahtevale arabske države, ZDA pa so zahtevale, da naj bo za potrditev resolucije dovolj le navadna večina.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je pred glasovanjem dejala, da lahko GS ZN prvič v zgodovini obsodi "enega najbolj očitnih in grotesknih primerov terorizma na svetu, Hamas".

Resolucija bi obsodila nenehne raketne napade Hamasa na Izrael in podžiganje nasilja ter ogrožanja življenj civilistov. Zahtevala bi, naj Hamas in drugi palestinski militantni dejavniki, kot je islamski džihad, takoj prenehajo s provokacijami in nasiljem. Zahtevala bi tudi, naj vse strani zaščitijo civiliste in vzpodbudila Palestince, da združijo Zahodni Breg in Gazo pod enotno palestinsko oblast.

Hamas nadzira Gazo vse od leta 2007.

A. P. J.