Riad po telefonskem pogovoru z Doho prekinil stike med državama

Trump je ponudil svojo pomoč

9. september 2017 ob 13:01

Riad/Doha - MMC RTV SLO, STA

Savdska Arabija je napovedala prekinitev stikov s Katarjem le nekaj ur po tem, ko sta se po telefonu pogovarjala savdski prestolonaslednik in katarski šejk. Zaplet je nastal zaradi različnih poročil, kdo je dal pobudo za pogovor.

Savdska tiskovna agencija je poročala, da je katarski emir Tamin bin Hamad Al Tani izrazil željo za dialog in da je pripravljen na pogovore o zahtevah štirih držav. "Podrobnosti bodo znane, ko bo savdsko kraljestvo uskladilo podrobnosti z Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom in Egiptom," je zapisala savdska državna agencija. Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je željo Katarja pozdravil in vse je kazalo na preboj pri pogovorih za končanje večmesečne diplomatske krize.

A kmalu so ti obeti splahneli. Savdska tiskovna agencija SPA je katarsko tiskovno agencijo obtožila, da je objavila napačno informacijo, da je bila Savdska Arabija pobudnica telefonskega pogovora. "Stik je bil na zahtevo Katarja, prav tako tudi poziv k dialogu," je dejal predstavnik savdskega zunanjega ministrstva. Katarska agencija je poročala, da je savdski prestolonaslednik predlagal tudi imenovanje dveh odposlancev za razrešitev najbolj perečih vprašanj, in sicer na način, da ne bo prizadeta suverenost nobene izmed držav.

Kmalu zatem je Savdska Arabija Katar obtožila, da ni resen glede dialoga in da bodo prekinili stike med državama.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek izrazil pripravljenost na posredovanje v krizi. Kot je dejal, bi lahko zaradi svojih dobrih odnosov z Riadom "zelo hitro dosegel dogovor." Trump se je sicer predtem ločeno pogovarjal s predstavniki Savdske Arabije, Katarja in Združenih arabskih emiratov.

Kot je znano, so štiri države, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt, junija prekinile diplomatske in transportne stike s Katarjem, ki ga obtožujejo podpore islamističnih skrajnih skupin in zavezništva z Iranom.

