Rick Gates: Z Manafortom sva skrivala denar in ponarejala dokumente

Bo Trump Manaforta pomilostil?

8. avgust 2018 ob 08:01

Washington - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Glavna priča v procesu proti nekdanjemu vodji kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu je priznala, da sta skupaj z Manafortom skrivala milijone dolarjev na računih v tujini in ponarejala dokumente, da bi lahko dobila nova bančna posojila.

Manafort je obtožen milijonskih denarnih poneverb, zaradi katerih mu grozi dolgoletna zaporna kazen, poroča Radio Slovenija. 69-letnik krivde ne priznava.



Obtoženi poslovnež je pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 nekaj mesecev vodil Trumpovo kampanjo.

Glavna priča v procesu v Virginiji je 46-letni Rick Gates, prav tako nekdanji Trumpov sodelavec in nekdanja Manafortova desna roka, ki je priznal, da je skupaj z Manafortom na računih v tujini skrival milijone dolarjev, ki sta jih zaslužila za lobiranje za ukrajinske politike, ki imajo rusko podporo, in ponarejal dokumente, da bi lahko dobil nova bančna posojila.

Manafortovi odvetniki skušajo poroto zdaj prepričati, da Gates, ki je v zameno za nižjo kazen priznal krivdo in privolil v sodelovanje s tožilstvom, laže. Gatesu tudi v primeru nižje kazni grozi do šest let zapora.

Trump Manaforta hvalil, zdaj se distancira

Trump, ki je sprva Manaforta zagovarjal kot sposobnega operativca, danes o njem noče niti slišati, saj ga njegovi sumljivi posli v Ukrajini in Rusiji vedno znova povezujejo s tako imenovano rusko afero, ki jo preiskuje posebni tožilec Robert Mueller in še ni doživela epiloga. Mueller preiskuje, ali je Trump oziroma njegov tabor sodeloval z Rusijo z namenom doseči boljši rezultat na predsedniških volitvah.

Obtožbe zoper Manaforta in Gatesa se sicer večinoma nanašajo na njune dejavnosti pred njunim skupnim delom v okviru Trumpove kampanje leta 2016, poroča BBC.

Tokratno sojenje Manafortu je le uvod v jesensko sojenje zaradi lobiranja za tujo vlado v ZDA brez ustrezne registracije.

Takrat bi lahko Manafort razkril marsikaj, kar bi lahko zanimalo tudi posebnega tožilca Muellerja. Po mnenju številnih poznavalcev naj bi Manaforta, če mu dokažejo kriminalne finančne špekulacije, Trump zelo kmalu po obsodbi pomilostil.

B. V.