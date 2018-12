Kot je ob menjavi odbora zapisala ministrica Giulia Grillo, je njena vlada vlada sprememb. Foto: EPA "Če obstaja tveganje, moraš imeti možnost izbire," je bil eden od napisov nasprotnikov cepljenja, ki so julija protestirali proti odločitvi vlade, da uvede 10 obveznih cepljenj za otroke do šestega leta. Foto: EPA Sorodne novice V Evropi v prvi polovici leta rekordnih 41.000 primerov ošpic Dodaj v

Rim: Ministrica za zdravje zamenjala večino članov zdravstvenega sveta

Giulia Grillo: Smo vlada sprememb

4. december 2018 ob 08:21

Italijanska ministrica za zdravje Giulia Grillo je dvignila veliko prahu z odločitvijo, da po komaj letu dni zamenja 30 članov zdravstvenega sveta, ključnega strokovnega svetovalnega telesa, ki ga sestavljajo najvidnejši znanstveniki z različnih področij zdravstva.

Kot je dejala v utemeljitvi odločitve, ki je v ponedeljek močno odmevala med italijanskimi znanstveniki, "je čas, da se da prostor novim znanstvenikom". Ministrstvo ima v omenjenem svetu, ki ima skupno 56 članov, njegov mandat pa običajno traja tri leta, pravico imenovanja 30 članov, ministrica se je odločila za menjavo vseh.

"Smo vlada sprememb, in spremembe sem že uvedla tudi glede imenovanj v različne organe in odbore ministra. Odločila sem se, da odprem vrata drugim uglednim osebnostim," je napisala na svojem profilu na Facebooku. Na čelu 30-članskega odbora, ki ga je lani decembra imenovala prejšnja zdravstvena ministrica Beatrice Lorenzin, je bila Roberta Siliquini, vodja šole za higieno in preventivno medicino na univerzi v Torino, ki je nad odločitvijo zaskrbljena. O odstavitvi, brez pojasnila, je bila obveščena v ponedeljek zjutraj. Kot je dejala za Guardian, "smo zaskrbljeni, da so se odločili za menjavo ljudi, ki so bili izbrani zaradi svojih izkušenj in kompetenc na najvišji ravni." Ob tem je izrazila tudi bojazen, kdo bodo naslednji člani sveta, predvsem pa, "ali so menjave politično motivirane."

Med uglednimi strokovnjaki dozdajšnje sestave odbora sta bila tudi genetika Giuseppe Novelli in Bruno Dallapiccola ter patolog Napoleone Ferrara. Mandat odbora traja tri leta, doslej pa ni bila običajna praksa, da bi ga skrajšali.

Ministrica je na svojem profilu zapisala še, da se lahko zgodi, da bodo nekateri odstavljeni člani znova imenovani v odbor, gotovo pa se to ne bo zgodilo z vodstvom. "Ti morajo uživati zaupanje in delovati v harmoniji z ministrom."

Dozdajšnja predsednica odbora Siliquinijeva je dejala, da se v šestih mesecih, kolikor je na svojem položaju ministrica, nista nikoli srečali. Naloga odbora je ministrici z znanstvenega in tehničnega vidika pomagati pri vpeljavi zdravstvenih politik. "Toda v teh šestih mesecih nas ni niti enkrat vprašala ničesar, kar je bilo očitno jasno sporočilo."

Gibanje Petih zvezd, stranke, iz katere prihaja Giulia Grillo, je znano po svojem nasprotovanju cepljenju. Ena od predvolilnih obljub njene stranke je bila reforma cepljenja, ki jo je uvedla prejšnja vlada, ki je lani julija uzakonila 10 obveznih cepljenj. Cepljenje je obvezno proti desetim boleznim: otroški paralizi, davici, tetanusu, hepatitisu B, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa B, ošpicam, noricam, rdečkam in mumpsu. Cepljenja proti meningitisu, pnevmokoku in rotavirusu pa so brezplačna, a ne obvezna.

