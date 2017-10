Rimljanki sodišče priznalo pravico do bolniške odsotnosti zaradi skrbi za psa

Šlo naj bi za prelomno sodbo

12. oktober 2017 ob 10:26

Sodišče je ugodilo prošnji neke Rimljanke za nadomestilo za dvodnevno bolniško odsotnost zaradi skrbi za bolehnega psa.

Gre za prvo takšno sodbo v Italiji. Akademičarki iz Rima so pri sodni bitki pomagali odvetniki iz Italijanske lige proti vivisekciji, ene največjih skupin za zaščito pravic živali v Evropi.

Sodnik je tako sprejel argumente odvetnikov, da bi morala univerza dva dneva njene odsotnosti omenjene akademičarke šteti za odsotnost, povezano z "resnimi ali družinskimi osebnimi razlogi", poroča Guardian.

Odvetniki so namreč izpostavili člen v italijanskem kazenskem zakoniku, ki za ljudi, ki živali prepustijo "hudemu trpljenju", predvideva kazen do enega leta zapora in plačilo do 10.000 evrov.

"To je pomemben korak naprej, ki priznava, da so živali, ki jih ljudje nimajo zaradi finančnih koristi ali za delo, praktično člani družine," je dejal predsednik Italijanske lige proti vivisekciji Gianluca Felicetti.

B. V.