Rižarna: ob obletnici osvoboditve izpod fašizma huda kri v Trstu

Pripadniki judovske skupnosti odšli zaradi palestinske zastave

25. april 2018 ob 21:05

Trst - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Italiji 73 let po koncu druge svetovne vojne 25. april zaznamujejo kot državni dan spomina na osvoboditev izpod fašizma in nacizma.



Osrednjo tržaško slovesnost v Rižarni sta zaznamovala velika množica ljudi, ki je nagovor tržaškega župana Roberta Dipiazze pospremila z bučnim protestom, in protestni odhod predstavnikov judovske skupnosti zaradi palestinske zastave.

Že ob začetku županovega nastopa je med ljudmi završalo. Slišati je bilo vzklike "fašist" in "sramota".

V nadaljevanju je množica začela peti partizansko pesem, nad glavami pa se je v trenutku pojavilo morje rdečih rut. Tolikšno nenaklonjenost si je Dipiazza zaslužil, ker je zavrnil današnji govor uglednega italijanskega zgodovinarja.

Slovenskega govornika so, prav nasprotno, večkrat nagradili z glasnim ploskanjem.

Rabin se je tokrat odpovedal verskemu obredu, ker je v množici vihrala tudi palestinska zastava. Zapustil je prizorišče in z njim skupina pripadnikov judovske skupnosti, kar so ljudje pospremili z negodovanjem.

Več pa v spodnjem prispevku RTV-jeve dopisnice Mirjam Muženič.

VIDEO V Rižarni ob obletnici župan poskrbel za hudo kri

K. S., Mirjam Muženič, TV Slovenija