Robert in Grace Mugabe naj bi ob odhodu z oblasti prejela več kot 10 milijonov dolarjev

Opozicija ne podpira imunitete in izplačila Mugabeju

26. november 2017 ob 11:33

Harare - MMC RTV SLO

Odstavljeni zimbabvejski predsednik Robert Mugabe in žena Grace naj bi v okviru dogovora o odhodu z oblasti prejela več milijonov dolarjev, do smrti pa naj bi prejemala do 150.000 dolarjev vsak mesec.

Nekdanja predsednik in prva dama bosta prejela več milijonov dolarjev, kar britanski Guardian označuje za "zlati stisk roke". Natančen znesek ni znan, časnik pa navaja visokega predstavnika vladajoče stranke ZANU-PF, ki pozna vsebino dogovora, da bo skupni znesek znašal najmanj 10 milijonov ameriških dolarjev.

Neimenovani predstavnik stranke je še dejal, da bo Mugabe v gotovini takoj prejel pet milijonov dolarjev, v prihodnjih mesecih pa še več. Mugabeju sta bila že dodeljena imnuniteta pred pregonom in zagotovilo, da ne bo nikakršnih ukrepov proti obsežnik poslovnim interesom njegove družine. Ravno obsežnost poslov predsednikove razširjene družine pa je prispevala k zamudi pri njegovem podajanju odstopne izjave.

93-letnik bo prav tako do smrti prejemal plačo v višini 150.000 dolarjev, potem pa bo njegova 52-letna žena, znana po svoji ekstravaganci in pohlepu, do konca svojega življenja prejemala pol tolikšno plačo. Grace je zaradi svojega zapravljanja denarja znana tudi kot "Gucci Grace". Nedavno je tako v Južni Afriki kupila za več milijonov dolarjev nepremičnin in luksuznih avtomobilov. Njen najstarejši sin se medtem na družbenih omrežjih baha s svojim bogastvom, kar je razjezilo prebivalce Zimbabveja.

Robert in Grace Mugabe bosta lahko ostala v luksuzni rezidenci v Harareju, znani kot Modra streha, država pa bo krila stroške njune zdravstvene oskrbe, osebja, varovanja in potovanj v tujino.

Opozicija kritična do dogovora

Opozicijski politiki so kritizirali dogovor z Mugabejem. Generalni sekretar glavne opozicijske stranke Gibanje za demokratično spremembo Douglas Mwonzora je tako dejal, da bi bil vsak dogovor, ki bi vključeval denar, neustaven. Dodal je še, da je glede na ustavo Mugabe upokojeni predsednik in ne more imeti imunitete pred kazenskim ali civilnim pregonom zaradi dejanj iz časa na položaju.

Neodvisni poslanec Themba Mliswa je dejal, "da ni države, ki bi želela imeti revnega nekdanjega predsednika." A voditelji morajo razumeti, da so odgovorni, dodaja.

Zimbabve v slabem stanju

Zimbabve ima po 37-letni Mugabejevi vladavini valuto brez vrednosti in ogromen dolg. Prebivalstvo je obubožano, stopnja brezposelnosti pa naj bi bila več kot 80-odstotna. Ceste so luknjaste, številni na podeželju nimajo elektrike, zdravstvo je skoraj neobstoječe. Predvidena življenjska doba je 60 let oziroma ena od najnižjih na svetu, piše Guardian.

Katero smer bo izbral novi predsednik?

Mugabeja je na mestu predsednika nasledil nekdanji podpredsednik, 75-letni Emmerson Mnangagwa, ki je v petek prisegel na glavnem stadionu v Harareju pred več deset tisoč ljudmi. Obljubil je, da bo spoštoval ustavo in razpisal volitve do naslednjega avgusta.

B. V.