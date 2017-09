Rohani Trumpa označil za "malopridnega začetnika v mednarodni politiki"

20. september 2017 ob 21:01,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 21:31

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump Iran označil za "odpadniški režim", je iranski predsednik Hasan Rohani v svojem nagovoru Generalne skupščine ZN Trumpa poimenoval z "malopridnim začetnikom v mednarodni politiki".

Rohani se je tako odzval na torkov Trumpov govor, v katerem je Iran med drugim označil za koruptivno diktatorsko državo, ki podpira teroristične skupine in podpihuje kaos v regiji. Poleg tega je Trump jedrski dogovor med Iranom na eni strani in ZDA, Francijo, Rusijo, Kitajsko, Veliko Britanijo in Nemčijo na drugi strani, ocenil za sramotnega.

"Bila bi velika škoda, če bi sporazum uničili malopridni začetniki na političnem odru," je dejal iranski predsednik in tako namignil na Trumpa. "Če bo nova ameriška administracija kršila sporazum, bo škodila tudi svoji lastni verodostojnosti in spodkopala mednarodno zaupanje v pogajanja z njo in zaupanje v njeno besedo," je še poudaril Rohani.

Rohani: Retorika ni bila primerna za ZN

"Ignorantska, absurdna in sovražna retorika, polna smešnih in neutemeljenih obtožb, ki se je včeraj slišala pred tem vzvišenim telesom, ne le ni bila primerna za ZN, ki so bili ustanovljeni za promocijo miru in sodelovanja med državami, ampak je bila v nasprotju z zahtevami ZN do držav, da se skupaj zoperstavimo vojni in terorizmu," je povedal Rohani.

Poudaril je, da je njihov raketni program namenjen izključno samoobrambi in ohranjanju regionalnega miru ter stabilnosti in preprečevanju pustolovščin neracionalnih. "Ne moremo pozabiti tega, da so bili naši civilisti tarča raketnih napadov Sadama Huseina med njegovo osemletno agresivno vojno proti Iranu," je pojasnil in ameriško vlado pozval, naj pojasni svojim državljanom, zakaj je na Bližnji vzhod po porabi milijard dolarjev namesto miru in stabilnosti prinesla le vojno, bedo, revščino in porast terorizma.

Ob tem je branil jedrski sporazum kot znamenje zmerne politike Irana in poudaril, da so ga podprli v svetu. Sporazum zato po njegovem mnenju pripada mednarodni skupnosti in ne le dvema državama. Odstop od sporazuma pa bi bil po oceni Rohanija "izgubljena priložnost".

ZDA in Izrael želita razdreti jedrski sporazum

Trump in člani njegove administracije skupaj z Izraelci pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja te dni po ZN intenzivno lobirajo za razdrtje jedrskega sporazuma z Iranom, vendar v mednarodni skupnosti posluha za to ni. Nekaj ga je bilo doslej le pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je sicer zatrdil, da je sporazum treba ohraniti, vendar je predlagal, da se v prihodnje razširi tudi na raketne programe Irana in dogovori o mednarodnem nadzoru jedrskih dejavnosti tudi po letu 2025, ko glede na sporazum ta nadzor začenja usihati.

Trump je pred srečanjem s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom novinarjem namignil, da je sprejel odločitev glede Irana. "Vam bom že povedal, kaj sem se odločil," je dejal. Trump se mora odločiti, ali bo do 15. oktobra potrdil veljavnost sporazuma kongresu.

IAEA: Iran spoštuje jedrski sporazum

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je že sporočila, da Iran spoštuje jedrski sporazum, ki določa, da Iran v zameno za ukinitev gospodarskih sankcij odstopi od jedrskih dejavnosti. Po tem dogovoru mora Iran 20.000 centrifug za plemenitenje urana zmanjšati na 5.000. Prav tako mora zalogo urana zmanjšati za 98 odstotkov na 300 kilogramov. Najvišja raven obogatenega urana pa ne sme preseči 3,67 odstotka. Za izdelavo jedrskega orožja je potreben 90-odstotno obogaten uran.

Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja kaže slabo

Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN so države v sredo začele podpisovati novo mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja. Pogodbo je julija letos v GS ZN podprlo 122 držav, med katerimi pa ni bilo nobene od devetih jedrskih sil. Te pogodbe ne nameravajo podpisati, tako kot tudi ne članice Nata vključno s Slovenijo.

Nato: Pogodba zanemarja realnost mednarodne varnosti

"Prepovedovanje jedrskega orožja s pogodbo, ki se ji ne bi pridružila nobena država, ki dejansko poseduje jedrsko orožje, ne bo zmanjšalo jedrskih arzenalov in ne bo okrepilo ne varnosti katere od držav niti mednarodnega miru in stabilnosti," so sporočili iz Nata in dodali, da pogodba o prepovedi jedrskega orožja "zanemarja realnost vse bolj zapletene mednarodne varnosti".

A. V.