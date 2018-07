Rohani zagotavlja spoštovanje iranskih obvez v okviru jedrskega sporazuma

Evropska podjetja pod grožnjo ameriških sankcij

3. julij 2018 ob 18:15

Bern - MMC RTV SLO, STA

Iranski predsednik Hasan Rohani je na obisku v Bernu ameriške načrte o popolni ustavitvi iranskega črpanja nafte označil za fantazijo. Zagotovil pa je, da se bo Teheran držal svojih obvez v okviru jedrskega sporazuma, od katerega so ZDA odstopile.

ZDA so pred časom zagrozile državam, da morajo prenehati kupovati iransko nafto, sicer jih bodo doleteli novi gospodarski ukrepi, s čimer želi Washington dodatno pritisniti na Iran.

Rohani je po srečanju s švicarskimi oblastmi za medije dejal, da so grožnje ZDA pretirane in da se jih ne bo dalo uresničiti. "Tak scenarij bi pomenil, da ZDA vsiljujejo svojo imperialistično politiko v ostudnem kršenju mednarodnega prava," je dodal. "To so res fantazije brez podlage," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Rohani.

Teheran vztraja pri sporazumu

Iranski predsednik je še zagotovil, da se bo Iran še naprej držal svojih nalog, h katerim se je zavezal s podpisom sporazuma, katerega pomen je poudaril tudi predsednik Švice Alain Berset.

Iran in Švica sta se sicer dogovorila tudi o poglobitvi odnosov, ne da bi navedla podrobnosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zaradi odstopa ZDA od jedrskega sporazuma podjetjem, ki delujejo v Iranu, grozijo sankcije. Eno od takšnih je švicarsko podjetje Stadler Rail, ki je s Teheranom sklenilo dogovor o namenu dostave več kot 900 vagonov za podzemno železnico, a so zdaj začasno ustavili pogajanja o končnem dogovoru.

Rohani, ki je na prvi evropski turneji, odkar so ZDA na začetku maja odstopile od sporazuma, bo v sredo obiskal Dunaj, kjer se bo med drugim sestal z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem. Čeprav mednarodna skupnost razen ZDA (in Izraela) podpira sporazum, bodo morala podjetja z vsega sveta izbirati med poslovanjem z Iranom ali ameriškimi sankcijami. Rohani si želi v okviru turneje predvsem zagotoviti podporo evropskih držav.

Na Dunaju naj bi se v petek sestali zunanji ministri Irana, Nemčije, Kitajske, Francije, Velike Britanije in Rusije, ki bodo spregovorili o mogočih rešitvah za sporazum. Kot navaja DPA, srečanje še ni potrjeno.

B. V.