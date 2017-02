Romuni še na ulicah, kljub vladnemu umiku spornega odloka o korupciji

Kritiki v odloku vidijo poskus zaščite

6. februar 2017 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Čeprav se je romunska vlada odpovedala spornemu odloku, ki bi zmanjšal težo korupcijskih dejanj, se je v nedeljo zvečer po vsej državi zbralo več kot pol milijona ljudi.

Na ulice Bukarešte je prišlo 300.000 protestnikov, še enkrat toliko pa se jih je zbralo v številnih drugih mestih. Ob vihranju romunskih in evropskih zastav so vzklikali protivladna gesla in izražali podporo Evropski uniji. Gre za najmnožičnejše proteste v Romuniji po padcu komunističnega režima leta 1989.

Protestniki so se na ulice odpravili, čeprav je vlada premierja Sorina Grindeanuja na izredni seji v nedeljo preklicala sporni odlok o pregonu korupcije, ki je bil po mnenju kritikov poskus zaščiti številne politike, vpletene v različne korupcijske postopke. Tako v skladu z odlokom nekatera korupcijska dejanja ne bi bila več kazniva, medtem ko bi se posameznika za zlorabo položaja preganjalo, če bi se okoristil za več kot 44.000 evri.

Kritiki so prepričani, da je odlok med drugim namenjen zaščiti predsednika vladajočih socialdemokratov (PSD) Liviuja Dragnea, ki ga obtožujejo zlorabe položaja in povzročitve škode v državni blagajni v višini 24.000 evrov.

Grindeanu ne namerava odstopiti

Sporni odlok je romunska vlada sprejela prejšnji torek in s tem takoj sprožila množične proteste, ki se jih je vsak dan udeležilo več sto tisoč ljudi. Vlada je napovedala, da bo pripravila spremenjeno različico odloka, pri čemer tokrat ne bo zaobšla parlamenta in namerava odpreti javno razpravo, a ljudje ji ne verjamejo in ne zaupajo več.

Na protestih je bilo slišati tudi pozive k odstopu vlade, vendar je socialdemokratski premier Grindeanu to možnost zavrnil v televizijskem intervjuju in pojasnil, da ga vodi odgovornost do ljudi, ki so za njegovo stranko glasovali na lanskih decembrskih volitvah.

V nedeljo so se prvič pred predsedniško palačo zbrali podporniki vlade in okoli 1.200 jih je zahtevalo odstop desnosredinskega predsednika Klausa Iohannisa, ki je v četrtek na ustavnem sodišču vložil zahtevo za ustavno presojo spornega vladnega odloka.

Nasprotnike vladnega odloka je v petek podprl romunski varuh človekovih pravic Victor Ciorbea, ki se je tudi sam obrnil na ustavno sodišče, kjer je vložil tožbo proti novi uredbi.

Amazing scenes in #Bukarest. 300 000 in silence and then singing the national anthem. They say, this government must go. #romaniaprotest pic.twitter.com/sISIPCQdjr — Boštjan Anžin (@BostjanAnzin) February 5, 2017

G. V.