Romunski predsednik zavrnil kandidatko socialdemokratov za premierko

Težave po volilnem uspehu za PSD

27. december 2016 ob 16:34

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Romunski predsednik Klaus Iohannis je zavrnil kandidatko za premierko levosredinskih socialdemokratov (PSD) Sevil Shhaideh, ki bi bila sicer prva muslimanska premierka v Evropski uniji.

"Analiziral sem argumente za in proti in se odločil, da tega predloga ne potrdim," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Iohannis. Socialdemokrate je pozval, naj predlagajo drugega kandidata oziroma kandidatko. Razlogov za svojo odločitev sicer ni podrobneje utemeljil, še poroča AFP.

PSD je Sevil Shhaideh, 52-letno pripadnico turške manjšine v Romuniji, predlagal po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah 11. decembra, na katerih je stranko podprlo kar 45 odstotkov volivcev.

Socialdemokrati so se prepričljivo vrnili na oblast leto dni po tem, ko so morali odstopiti po požaru v nočnem klubu v Bukarešti, zaradi katerega je umrlo 64 ljudi. V državi so nato izbruhnili množični protesti, ki so odnesli vlado premierja Victorja Ponte, ki se mu je očitala tudi korupcija. Romunija je nato dobila tehnično vlado Daciana Ciolosa.

Zdajšnji predsednik PSD-ja Liviu Dragnea je bil lani zaradi kršitev referendumske zakonodaje obsojen na pogojno kazen dveh let zapora. Tudi zaradi tega se je po volitvah odločil, da sam ne bo vodil vlade, poroča AFP.

Predlog PSD-ja razburil opozicijo

Ko je PSD predlagal Sevil Shhaideh za premierko, se je opozicija razburila, češ da bo pravzaprav le lutka, v ozadju katere bo dejansko vladal Dragnea. Ta je bil sicer leta 2011 tudi njena poročna priča, ko se je poročila s sirskim poslovnežem.

Sevil Shhaideh je relativno neizkušena političarka. V prejšnji socialdemokratski vladi je bila pol leta ministrica za razvoj, potem pa je premier Ponta odstopil.

Ni problem islam, ampak mož?

Kot poroča AFP, pa njena muslimanska vera ni problem za večinsko pravoslavno državo in predsednika Iohannisa. Problematičen bi lahko bil njen mož. Po navedbah neprofitne novinarske raziskovalne skupine Rise Project je namreč mož večkrat izrazil podporo sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu in libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah.

Po poročanju medijev je na sirskem kmetijskem ministrstvu delal 20 let, preden je leta 2011 emigriral v Romunijo, kjer je bil nato nekaj let svetovalec na romunskem kmetijskem ministrstvu. Državljanstvo je dobil leta 2015.

Bivši romunski pravosodni minister Catalin Predoiu iz desnosredinske Nacionalne liberalne stranke je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da ne vidi, kako bi lahko kandidatka PSD-ja dobila varnostno dovoljenje za dostop do tajnih vojaških in obrambnih informacij, tudi zveze Nato, katere članica je Romunija.

Politični analitik Andrei Taranu pa je ocenil, da je predsednik države zavrnil njeno kandidaturo v povezavi z vprašanji nacionalne varnosti in ker njeno imenovanje ne bi bilo po godu ZDA.

Začetek krize?

Podpredsednik PSD-ja Paul Stanescu je že dejal, da jih je odločitev predsednika presenetila in da "gre za začetek krize", nekateri v stranki pa pozivajo k odstavitvi predsednika Iohannisa. Vsakršne zahteve po odstavitvi predsednika države bi bile sicer sporne, saj ima predsednik po ustavi pravico, da zavrne predlagane kandidate za premierja.

Analitik Taranu je za AFP še ocenil, da bo PSD, če bo modra, predlagala novega kandidata za premierja, ali pa državo čakajo nove predčasne parlamentarne volitve.

B. V.