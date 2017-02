Romunski premier po množičnih protestih napovedal umik spornega odloka

Protesti so potekali po več kot 70 mestih

4. februar 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 20:10

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Po množičnih protestih, največjih po letu 1989, je romunski premier Sorin Grindeanu za nedeljo napovedal umik odloka, ki otežuje pregon določenih korupcijskih dejanj.

"Jutri bo seja vlade, na kateri bomo umaknili odlok," je dejal Grindeanu na novinarski konferenci. "Nočem deliti Romunije. Ne more biti razdeljena na dva dela," je poudaril.

Nova uredba, po kateri bi se lahko več politikov izognilo kazenskemu pregonu in jo je socialno-liberalna vlada sprejela v torek, je v Romuniji namreč sprožila najbolj množične proteste po padcu režima Nicolaeja Ceausescuja leta 1989. Protesti so potekali po več kot 70 mestih.

O množičnih protestih so poročali tudi danes, peti dan zapored. Pred zgradbo parlamenta v Bukarešti se je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zbralo okoli 20.000 ljudi, ki so skušali oblikovati človeško verigo, a jim ni uspelo. Policija je namreč zaprla vse dostope do parlamenta.

Na stran kritikov nove uredbe in protestnikov se je v petek postavil tudi romunski varuh človekovih pravic Victor Ciorbea, ki je pred tem zagovarjal odločitev vlade, in na ustavnem sodišču vložil tožbo proti novi uredbi. Zahtevo za ustavno presojo spornega vladnega odloka je pri ustavnem sodišču že v četrtek vložil romunski predsednik Klaus Iohannis.

Odlok, da se zaščiti Dragnea?

V skladu z novo uredbo, ki je začela veljati takoj po sprejetju, več korupcijskih dejanj ni več kaznivih, za zlorabo položaja pa je zagrožena zaporna kazen le, če bo škoda, ki bo pri tem nastala, znašala najmanj 200.000 romunskih levov (približno 44.000 evrov).

Kot so opozarjali kritiki, naj bi z njo med drugim pred pregonom zaščitili predsednika vladnih socialdemokratov (PSD) Liviuja Dragneo, ki je obtožen zlorabe položaje, s katero naj bi nastala škoda v višini 100.000 romunskih levov. Proti njemu trenutno že poteka sojenje.

B. V.