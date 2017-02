Romunski protestniki še naprej zahtevajo odstop vlade

Odstopil je že pravosodni minister

13. februar 2017 ob 09:49

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Romunski protestniki so se v nedeljo spet odpravili na ulice, saj zaradi politike na področju boja proti korupciji še naprej zahtevajo odstop vlade. Po državi se jih je zbralo več deset tisoč.

Protivladni protesti potekajo že 13 zaporednih dni. Po poročanju romunskih medijev se je protesta v Bukarešti udeležilo do 50.000 ljudi. Oblasti svoje ocene sicer niso podale.

Zbrani so s svetilkami na svojih prenosnih telefonih in ob pomoči barvnih listkov razsvetlili območje pred sedežem vlade v barvah romunske zastave. Še približno 30.000 protestnikov se je s pozivi k odstopu vlade zbralo na ulicah v Cluju, Temišvaru in Sibiuju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novi protesti so potekali kljub odločitvi vlade, da umakne sporni odlok, ki je oteževal pregon korupcije in naj bi pred pregonom zaščitil več politikov. Protestnikov pa ni pomiril niti odstop pravosodnega ministra Florina Iordacheja, enega od pobudnikov vladnega odloka.

B. V.