Romunski socialdemokrati bodo poskusili z Grindeanujem

Predsednik Iohannis zavrnil "muslimanko" Shhaidehovo

28. december 2016 ob 21:40

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Romunski socialdemokrati (PSD) so predsedniku Klausu Iohannisu za novega premierja predlagali nekdanjega ministra za komunikacije Sorina Grindeanuja.

Iohannis je namreč v torek zavrnil prvo kandidatko Sevil Shhaideh, sicer po veroizpovedi muslimanko turško-tatarskega rodu in poročeno s Sircem.

Predlog za novega premierja je v sredo predstavil vodja PSD Liviu Dragnea, ki je v torek predsednika sprva obtožil, da "želi za vsako ceno sprožiti politično krizo". Shhaidehova bi bila sicer prva muslimanska premierka v kateri izmed članic Evropske unije.

Dragnea je v odzivu v torek še dejal, da bo njegova stranka preučila več možnosti, med drugim tudi sprožitev postopka za odstavitev predsednika ali pritožbo na ustavnem sodišču v upanju, da bo Iohannisu naložilo imenovanje Shhaidehove za premierko. V sredo pa so vseeno predlagali novega kandidata. Kot je povedal, se želi s tem izogniti politični krizi.

Socialdemokrati dobili 45 odstotkov glasov

PSD je Shhaidehovo, 52-letno pripadnico turške manjšine v Romuniji, predlagal po prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah 11. decembra, na katerih je stranko podprlo kar 45 odstotkov volivcev.

Dveletna pogojna kazen za Dragneo

Socialdemokrati so sicer imeli precej težav z obtožbami korupcije. Tovrstne obtožbe so tudi odnesle socialdemokratskega premierja Ponto, njihov sedanji predsednik Dragnea pa je bil lani zaradi kršitev referendumske zakonodaje obsojen na pogojno kazen dveh let zapora, zato tudi ne sme postati premier.

A. V.