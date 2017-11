Ruanda ponudila zatočišče (ujetim) prebežnikom v Libiji

Mlade moške prodajajo kot sužnje na tržnici

Ruanda je ponudila, da sprejme približno 30.000 prebežnikov iz podsaharske Afrike, ki so ujeti v Libiji, kjer se pogosto znajdejo v suženjskih razmerah.

Ponudba iz Ruande je prišla, potem ko je CNN pred dnevi objavil posnetek, na katerem mlade moške iz podsaharske Afrike v Libiji prodajajo kot sužnje na tržnici za delo na kmetijah. Iz posnetka je bilo razvidno, da so prebežnike na neznanih lokacijah v Libiji prodajali po 400 dolarjev.

"Ruanda je bila tako kot preostali svet zgrožena nad prizori tragedije, ki se dogaja v Libiji, kjer so moški, ženske in otroci na poti v Evropo ustavljeni in zasužnjeni," je po poročanju BBC-ja v izjavi za javnost zapisalo ministrstvo za zunanje zadeve Ruande. Zunanja ministrica Ruande Louise Mušikivabo pa je dejala, da je Ruanda po površini sicer majhna država, a bo našla prostor za vse pomoči potrebne.

Ruanda bo ukrepala skupaj z Afriško unijo

Pojasnila je še, da se Ruanda pogovarja z Afriško unijo o načinu, kako posredovati in preseliti ujete prebežnike. "Pričakujem, da bodo prebivalci Ruande sprejeli te ljudi. Kot Ruandci smo občutljivi za nemočne," je dodala Mušikivabojeva.

Mednarodna organizacija za migracije ocenjuje, da tihotapci z ljudmi v Libiji zajamejo ljudi in če sami ali njihova družina ne morejo plačati odkupnine, jih prodajo na tržnici.

Operacija Sofija rešila 42.000 ljudi

V evropski operaciji Sofija je bilo od njenega začetka leta 2014 iz Sredozemskega morja rešenih 42.000 ljudi, pa je v Rimu sporočil italijanski poveljnik operacije, admiral Enrico Credendino. Od leta 2015, ko so operacijo razširili na boj proti trgovini z ljudmi, so prijeli tudi 119 tihotapcev z ljudmi, je še povedal.

